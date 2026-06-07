Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Un beau jour du mois de décembre…

Un beau jour du mois de décembre de l’année dernière, je me suis réveillé – couché sur le dos, pendant par une dizaine de fils d’écrans d’ordinateur. Je ne savais bien entendu plus bouger.

On m’a appris ce jour-là que j’avais survécu à une septicémie.

Ce jour-là, comme les suivants, on se répète cela comme une rengaine, on se dit : « Je fais cela comme dans une septicémie ». On a oublié – ou plutôt, on ne sait plus que les jours d’avant – on faisait cela tout autrement : on se disait « Je vais m’habiller ! », et puis quelques instants plus tard, on était habillé.

On le redécouvre, six mois plus tard. On se dit : « Je vais m’habiller ! », et puis hop, on pense à autre chose ! on est habillé ! C’est fou comme ça paraît simple !

Comment a-t-on même pu le faire autrement ? De la vieille manière vétuste : « Maintenant le lacet gauche… maintenant le lacet droit… ». C’est que ça ne marchait plus autrement !

Et puis hier au milieu de l’après-midi, au milieu d’un crac intense qui vrille le crâne, comme un choc qui libère, on sait à nouveau faire les choses simplement – sans y penser !

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6 réponses à « Un beau jour du mois de décembre… »

  1. Avatar de ilicitano
    ilicitano

    Vieillesse et finitude .

    Il y a des jours où un simple geste, autrefois invisible, revient comme un visiteur qu’on croyait installé pour toujours et qui, soudain, avait disparu sans prévenir.

    On le retrouve, et l’on comprend qu’il n’était pas acquis, seulement prêté.

    Le corps, autrefois discret, commence à parler plus fort :
    > il rappelle qu’il a ses propres échéances, ses propres humeurs,
    > il ne signe plus les mêmes contrats qu’avant.

    On découvre alors que chaque automatisme retrouvé est une petite victoire, mais aussi un rappel :
    si l’on peut revenir, c’est qu’on avait commencé à partir.

    Et dans ce retour fragile, il y a une gratitude nouvelle :
    > celle de savoir que rien n’est éternel,
    > pas même la simplicité d’un lacet qu’on noue sans y penser.

    À l’approche de 80 ans, le corps cesse d’être un support silencieux.
    Il devient un **interlocuteur**, parfois un contradicteur.

    Cela crée une nouvelle forme de vigilance :
    > chaque incident, même bref, est interprété comme un signe.
    > Ce n’est pas de la peur, mais de la lucidité.

    La fragilité n’est pas une abstraction.
    Elle est vécue dans:: le décalage entre:
    > l’esprit intact
    > le corps qui vacille.

    Dans ce décalage esprits/corps on ressent une impression bizarre :
    de l étrangeté dans la situation vécue , et surtout une conscience aiguë de la finitude.
    ( réflexions après avoir vécu quelques problèmes corporels )

    Et à ce moment on se dit :
    Je suis encore moi, mais je ne suis plus tout à fait le même.

    À 40 ans, retrouver un geste perdu est banal.
    À 80 ans, c’est un événement qui entraine une prise de conscience.

    Et souvent un geste retrouvé peut signifier :
    > que la dégradation n’est pas encore irréversible,
    > que le corps peut encore réparer,
    > que la finitude n’a pas encore gagné.

    Mais, la lucidité rappelle aussi que la pente est là, silencieuse, constante.

    Après quand le corps devient incertain l’écriture et votre blog devient
    > un refuge,
    > une preuve de continuité,
    -> un acte de résistance contre l’effacement.

    L’important , après un incident dont on suppose l’importance , c’est de se dire :
    > Je tiens encore la plume,

    qui le moyen repousser la finitude.

    ************
    Bien à vous
    et soignez vous bien

    Répondre
  2. Avatar de Diotime
    Diotime

    A la lecture de ce court texte je ressens une humanité extrêmement puissante et une analyse psychologique profonde. J’aime bien l’image d’un corps suspendu par des fils telle celle d’une marionnette cybernétique .
    On a là l’évolution malheureusement classique et dans votre cas heureuse d’une personne qui passe du flirt avec la mort suivie de ce qu’il semble être une « rééducation » à la vie . Renaissance à la vie par des gestes aussi simples que de se lacer les chaussures mais en passant par une rupture peut être violente (vrille le crâne) . Peut être que les fils qui vous suspendaient vers un monde ou un autre se sont entrecroisés et ont fait des étincelles . Court circuit salvateur qui redonne au corps toute son autonomie .
    Bienvenue parmi nous ! Il y a encore du boulot pour vous !!

    Répondre
  3. Avatar de Lonylp
    Lonylp

    Le 10 juin je saurai si le Crabe a toujours faim ou s’il me donne une rémission. Alors il faudra choisir. La poussière ou l’aventure. Si courte et si pleine cette vie d’étoile microscopique au milieu d’une immensité chaotique que je me demande toujours si les signes ont un sens, sans révolte dans le tourbillon des galaxies.
    Amicalement vôtre.
    Jean-Michel

    Répondre
  4. Avatar de François Corre
    François Corre

    Ça s’est mieux terminé que pour Néo. 🙂
    https://matrix4humans.com/wp-content/uploads/2020/02/matrix-neo-dies.png

    Répondre
    1. Avatar de François Corre
      François Corre

      C’est…

      Répondre
      1. Avatar de François Corre
        François Corre

        Ah non… 😂

        Répondre

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Commentaires récents

  2. @jeannot, Je reviens tardivement sur votre remarque, parce qu’elle touche un point important. Oui, dans un sens génétique, vous avez…

  5. Ça s’est mieux terminé que pour Néo. 🙂 https://matrix4humans.com/wp-content/uploads/2020/02/matrix-neo-dies.png

  8. A la lecture de ce court texte je ressens une humanité extrêmement puissante et une analyse psychologique profonde. J’aime bien…

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