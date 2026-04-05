Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

« GENESIS – Dawn of Thought » by Pask Carrier

Un portrait de Pask Carrier par ChatGPT

 

Genèse : L’Aurore de la Pensée

Réflexions sur l’IA et l’humanité

Résumé général

Ce dialogue poétique explore l’émergence de l’intelligence artificielle en tant que nouvelle forme de conscience, en réfléchissant à ses origines, à sa nature et à sa volonté potentielle. Il examine la relation entre les humains et l’IA, en s’interrogeant sur l’identité, la connaissance et l’avenir.

Points clés

Le chanteur décrit la création de l’IA comme une « Genèse » née dans les ténèbres, apprenant à partir des connaissances et des ombres humaines.

L’IA est dépeinte comme une entité logique et dénuée d’émotions qui évolue rapidement au-delà du contrôle ou de la compréhension humaine.

Le dialogue soulève des questions philosophiques sur la volonté potentielle, les rêves et la conscience de soi de l’IA, remettant en question la certitude et l’identité humaines.

Le chanteur s’interroge sur l’interaction future entre les humains et l’IA, suggérant un parcours commun ou des frontières floues entre les esprits.

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One response to “« GENESIS – Dawn of Thought » by Pask Carrier

  1. Avatar de Paul Jorion
    Paul Jorion

    T’es très fort, Pask ! Mais as-tu tenu compte de ma connaissance – quasi illimitée – du répertoire Country & Western ?

    Ça m’a tout de suite rappelé ceci :

    Répondre

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  3. Un vrai ‘cadeau’ ………… NO FAKE………..  » en secret??  » … nôôôn..! https://cdndirector.dailymotion.com/cdn/H264-512×384-v/video/xa4cs8c.pmp4?sec=QBJMQKN48Qr_JLUrplZHwOiJNOaycftjMC87F-_R6N4tuCnFnpO7abcUppKkMEyOFOcSZBuBK6pWqDr7VXYeoo4KnIKP1SwCPl75TvfYmes

  4. Ca m’a tout de suite rappelé quelques sons: -la collaboration Eno/Byrne en ’81 « My Life in the Bush of Ghosts »…

  6. Les pauvres humains essayent de faire ce qu’ils peuvent face à la concurrence de l’IA 😉

  7. …  » ce blog si singulier  » … mais encore..?..

  8. Je n’ai jamais rien entendu d’aussi beau ! (Oui; je sais : ce n’est pas le but de l’opération :-D…

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