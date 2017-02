Ouvert aux commentaires.

Pour Mélenchon, la seule candidature unique possible à gauche est la sienne, c’est ce que titre Le Monde ce matin.

On a le sens du dialogue ou on ne l’a pas ! En l’occurrence, on ne l’a pas ! Ce qui n’est pas anecdotique : quiconque, dans le contexte présent tout particulièrement, rend impossible une union des forces de gauche en France a une responsabilité historique.

