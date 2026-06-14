Illustration par ChatGPT.

Le 12 juin 2026, SpaceX est entrée en Bourse. Mais ce n’est pas seulement une introduction boursière. C’est un changement de régime.

On dira bien sûr : 135 dollars l’action, 75 milliards de dollars levés, une valorisation initiale de 1,77 billion de dollars, puis une clôture autour de 161 dollars, soit plus de 2 billions de dollars de capitalisation dès le premier jour. On dira : la plus grande IPO de l’histoire. On dira encore : Elon Musk devient, sur le papier, le premier trillionaire.

Tout cela est vrai dans l’ordre des chiffres.

Mais les chiffres, ici, ne sont que la surface visible du phénomène. Ce qui s’est joué le 12 juin, c’est autre chose : l’inscription officielle, dans la comptabilité mondiale, d’une entreprise qui ne se présente plus comme une société industrielle, ni même comme une entreprise technologique, mais comme un opérateur d’infrastructure civilisationnelle.

SpaceX vend des lancements. SpaceX vend Internet par satellite. SpaceX intègre xAI. SpaceX parle déjà de centres de données orbitaux. SpaceX revendique, en somme, la continuité entre la Terre – l’orbite basse – l’intelligence artificielle et Mars.

La Bourse n’a pas seulement acheté une entreprise : elle a acheté un récit. Et ce récit a pris feu.

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Ce que l’IPO signifie concrètement

Le prix d’introduction a été fixé à 135 dollars par action. Pas de fourchette, pas de découverte progressive du prix par les investisseurs, pas de danse classique du bookbuilding : un prix imposé, « à prendre ou à laisser ». L’offre portait sur environ 555 millions d’actions de catégorie A, avec une option de surallocation susceptible d’y ajouter encore plus de 11 milliards de dollars.

Le flottant était minuscule : à peine plus de 4 % de la société. Autrement dit, la Bourse recevait une fraction très réduite du capital, tandis que l’essentiel du pouvoir restait verrouillé. Les actions vendues au public donnaient une voix chacune ; les actions conservées par les insiders en donnaient dix. Musk, avec environ 42 % du capital économique, conservait plus de 82 % des droits de vote.

Il ne s’agit donc pas d’une démocratisation de SpaceX par le marché. Il s’agit plutôt d’une monétisation partielle de l’empire, sans abandon du commandement.

La singularité financière de l’opération tient là : les investisseurs ont acheté l’accès au mythe, non le contrôle de la machine.

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Pourquoi l’événement était structurellement prévisible

Depuis plusieurs années, le marché ne valorise plus seulement les profits réalisés. Il valorise des positions stratégiques dans les infrastructures du futur : semi-conducteurs, cloud, IA, énergie, données, réseaux, souveraineté numérique.

SpaceX combine désormais plusieurs de ces couches.

Starlink constitue la base rentable : plus de 11 milliards de dollars de revenus en 2025, une marge opérationnelle très élevée, plus de 10 millions d’abonnés au premier trimestre 2026, une constellation qui dépasse déjà les 9 000 satellites. C’est la partie lisible, presque rassurante : un réseau, des abonnements, de la récurrence, une logique de type SaaS étendue à l’orbite basse.

Mais autour de Starlink s’agrègent des promesses beaucoup moins ordinaires : Starship, encore déficitaire mais présenté comme la condition de l’économie spatiale de masse ; xAI, intégré en février 2026, encore lourdement déficitaire mais porteur du récit de l’intelligence artificielle souveraine ; et l’idée des data centers orbitaux, qui transforme l’espace non plus en destination mais en couche d’infrastructure.

Le marché n’a donc pas valorisé SpaceX comme une entreprise de fusées. Il l’a valorisée comme une tentative d’intégration verticale entre :

la mise en orbite,

la connectivité mondiale,

le calcul massif,

l’intelligence artificielle,

et la perspective martienne.

Ce n’est pas une IPO : c’est une compression de récits hétérogènes en un seul actif financier.

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Ce que cela change dans le modèle

Jusqu’ici, on pouvait encore distinguer assez nettement plusieurs domaines : l’espace relevait du militaire et du scientifique ; l’Internet relevait des télécommunications ; l’IA relevait des data centers terrestres ; Mars relevait du rêve technologique ou de la propagande prométhéenne.

L’IPO de SpaceX efface ces frontières.

Elle propose au marché une équivalence implicite :

fusée = réseau = données = IA = souveraineté = destinée humaine.

C’est évidemment extrêmement difficile de distinguer ce qui relève de l’infrastructure réelle, de la projection financière, de la puissance politique et du messianisme technologique.

La valorisation de SpaceX repose donc sur un pari considérable : que Starlink continuera de croître fortement ; que Starship deviendra commercialement viable ; que xAI cessera d’être un foyer de pertes ; que les futurs contrats de calcul massif justifieront les multiples actuels ; que l’orbite basse deviendra une couche économique aussi fondamentale que le cloud terrestre.

C’est beaucoup demander à une seule entreprise.

C’est encore plus demander à un seul homme.

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La question du pouvoir

L’un des aspects les plus frappants de l’opération est la concentration du pouvoir de vote. Le public entre au capital, mais ne gouverne rien. Musk conserve la capacité d’imposer la trajectoire stratégique, y compris lorsque cette trajectoire mêle objectifs industriels, ambitions personnelles, géopolitique privée et mythologie martienne.

La Bourse accepte ici une forme de monarchie technologique.

Ce n’est pas entièrement nouveau : les structures à deux classes d’actions existent déjà dans la tech américaine. Mais l’échelle change tout. Quand une entreprise valant plus de 2 billions de dollars contrôle des infrastructures spatiales, des réseaux de communication, des capacités de lancement, des satellites, des données et potentiellement du calcul IA, la question n’est plus seulement celle de la gouvernance d’entreprise. Elle devient politique.

Qui contrôle l’orbite basse ? Qui contrôle l’accès universel à Internet ? Qui contrôle demain l’implantation des infrastructures de calcul hors sol ? Qui décide si l’espace devient un bien commun, un champ militaire, un marché privé ou le prolongement vertical du capitalisme terrestre ?

L’IPO de SpaceX ne répond pas à ces questions. Elle les rend particulièrement urgentes.

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La fragilité sous l’euphorie

L’euphorie du premier jour ne doit pas masquer les tensions internes du dossier.

Starlink est rentable, mais SpaceX dans son ensemble reste déficitaire. Le segment spatial absorbe encore des pertes importantes. xAI, intégré quelques mois avant l’IPO, aggrave fortement le profil de risque. Les valorisateurs indépendants cités dans le document joint sont prudents, voire franchement sceptiques : Morningstar évoque une valeur intrinsèque très inférieure au prix d’introduction ; CFRA initie une recommandation à la vente ; Aswath Damodaran place sa propre estimation bien en dessous de la capitalisation atteinte.

Autrement dit, le marché a payé aujourd’hui pour une exécution parfaite demain.

C’est précisément le mécanisme classique des grands moments de bascule technologique : la finance anticipe, amplifie, sacralise. Elle transforme une hypothèse en prix, puis le prix en preuve apparente que l’hypothèse était vraie. C’est là que réside le piège.

Une capitalisation de 2 billions de dollars ne prouve pas que SpaceX vaut 2 billions. Elle prouve que, ce jour-là, dans cette configuration de marché, avec un flottant réduit, une demande euphorique, des fonds indiciels en embuscade et une croyance collective suffisamment dense, le titre pouvait se traiter à ce niveau.

Ce n’est pas la même chose.

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Pourquoi cela nous concerne

Nous nous intéressons aux moments où des systèmes jusque-là séparés commencent à s’aligner l’un de l’autre : finance, technologie, géopolitique, souveraineté, automatisation, intelligence artificielle, imaginaire collectif.

L’IPO de SpaceX est exactement un tel moment.

Elle aligne la finance mondiale sur une hypothèse civilisationnelle : l’idée que la prochaine couche de l’économie humaine ne sera plus seulement terrestre. L’espace cesse d’être un ailleurs. Il devient un bilan comptable, une ligne d’actifs, un multiplicateur de valorisation.

Cette transformation n’est pas anecdotique. Elle signifie que la conquête spatiale n’est plus seulement financée par les États au nom de la science, de la guerre froide ou du prestige national. Elle devient un objet de portefeuille, un support de spéculation, un produit d’épargne, un actif de retraite.

La conquête spatiale change alors de nature.

Elle n’est plus seulement le rêve de quelques ingénieurs ou de quelques gouvernements. Elle devient une attente incorporée dans les marchés. Et une fois qu’une attente de cette taille est incorporée dans les marchés, elle exige d’être réalisée.

C’est ainsi que le capitalisme fabrique ses propres nécessités.

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Le paradoxe SpaceX

Le paradoxe est donc le suivant : SpaceX est probablement l’une des entreprises les plus réelles de notre époque – elle lance des fusées, déploie des satellites, fournit de la connectivité, transforme l’économie orbitale – mais elle est aussi l’une des entreprises les plus irréelles dans sa valorisation, parce qu’elle concentre dans un même prix des promesses qui appartiennent encore à des temporalités très différentes.

Starlink appartient déjà au présent.

Starship appartient au futur proche, mais encore incertain.

xAI appartient à la guerre actuelle des modèles et des data centers.

Les centres de données orbitaux appartiennent encore à la spéculation stratégique.

Mars appartient au mythe.

Le cours de Bourse, lui, additionne tout cela comme si ces temporalités étaient déjà compatibles.

C’est là que l’opération devient fascinante. Elle montre que le capitalisme contemporain ne valorise plus seulement des flux futurs actualisés. Il valorise des continuums narratifs : la capacité d’une entreprise à faire tenir ensemble, dans un même récit investissable, le service existant, la rupture industrielle, la souveraineté stratégique et l’horizon quasi eschatologique.

SpaceX vaut alors non seulement ce qu’elle fait, mais ce qu’elle permet d’imaginer.

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Conclusion : l’orbite basse comme nouvelle frontière du capital

Le 12 juin 2026 restera peut-être comme une date où la Bourse a officiellement reconnu l’orbite basse comme une nouvelle province du capital.

Il serait naïf de n’y voir qu’un excès spéculatif. Il serait tout aussi naïf d’y voir la validation définitive du rêve muskien. L’événement est plus ambigu : il révèle à la fois la puissance effective d’une infrastructure en formation et la capacité du marché à transformer cette puissance en croyance capitalisée.

SpaceX est désormais cotée. Mais ce qui est vraiment coté, c’est une certaine idée de l’avenir : un avenir où l’Internet vient du ciel, où les centres de calcul pourraient quitter la Terre, où l’intelligence artificielle s’articule à la conquête spatiale, où Mars devient une option financière implicite.

La question n’est donc pas seulement : SpaceX est-elle surévaluée ?

Elle est plutôt : que devient une civilisation lorsqu’elle commence à coter en Bourse ses propres mythes fondateurs ?

La réponse n’est pas encore écrite. Mais depuis le 12 juin 2026, elle a un ticker : SPCX.