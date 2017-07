Une VIe République en bourgeon ?

À partir de demain vendredi et jusqu’à dimanche, se dérouleront à Aix-en-Provence, les Rencontres économiques. J’ai été invité à parler, pour la première fois, à la grand-messe des économistes. Un choix parmi trois tables-rondes m’était offert, j’ai choisi la très futuriste « Serons-nous encore des humains ? ». Parmi mes co-panélistes, la Ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn.

En marge du festival, me sera demandé par la presse ce que je pense du discours du Président de la République lundi devant le Congrès. J’ai donc entrepris d’en écouter les 80 minutes. Je n’en suis encore qu’au tiers et je m’abstiendrai donc d’en rien dire quant au contenu. La seule chose qui me soit claire jusqu’ici, c’est le ton. Ton d’autorité et rassurant, mais également, comme accompagnement du « rassurant » : ton lénifiant et , comme double du « d’autorité » : ton creux et pontifiant. Le « creux » ne peut être critiqué que par le profond, et le « pontifiant », en allant droit au but, loin de tous les clichés. Sérieux défi pour un commentateur !

Que vise un homme intelligent avec un ton comme celui-là, me suis-je demandé ? Un changement de style certainement. Un changement de style par rapport à une Ve République que nous ne regretterons pas, toujours « pleine de bruit et de fureur », constamment au bord du précipice ou aimant en tout cas nous faire croire que nous le sommes. Entend-on s’esquisser le projet d’une VIe République qui prendrait à bras le corps les casse-têtes du moment présent ? Pas vraiment : on cherche clairement à nous rassurer par la pesanteur de très anciennes certitudes pourtant probablement obsolètes, et ce qui vient à l’esprit du coup, c’est plutôt la IVe République, qu’une VIe en bourgeon.

Ce n’est qu’une hypothèse de ma part, « Le char de l’État naviguant sur un volcan » nous étant encore épargné, mais hypothèse que le retour à guetter des banquets de midi à 17 heures, viendrait cependant confirmer.

