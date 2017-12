Le folk song américain

Une remarque qui m’est faite à propos de ma vidéo du 15 décembre me conduit à préciser que quand j’y dis que c’est toujours en plaisantant un peu que je vous ai fait l’éloge au fil des ans du style musical Country & Western, je ne confonds pas ce style et ses bons sentiments, parfois touchants mais souvent tartignoles, avec celui du folk song américain, et en particulier avec celui de la protest song, dont je n’ai jamais parlé avec ironie mais toujours avec le plus grand respect car ils parlent eux véritablement de revendication sociale, ou de manière plus universelle, de la libération du genre humain.

Folk song (Joan Baez)

Protest song (Bruce Springsteen)

Country & Western (Johnny Cash)

