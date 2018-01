Cartoon Forum 2017 – L’animation pour ado-adultes, une offre stable, par Annik Hémery

Pas la toile quand même ! (on a déjà beaucoup donné !) Amis producteurs de cinéma, de télévision, de méga-spectacles holographiques à l’échelle planétaire, évitez à La survie de l’espèce (TM) ce sort ignominieux !

Dans la même veine d’humour noir, mais dans un univers post-apocalyptique, La survie de l’espèce (40 fois 3’) de Lardux et Xbo Films a choisi de vulgariser l’économie à coup d’animations en stop motion et de séquences 2D didactiques volontairement caricaturales. Inspirée des albums de l’anthropologue économiste Paul Jorion (qui avait annoncé la crise des subprimes), la série situe l’action à une époque où l’homme a disparu de la Terre. Seule, la tête parlante d’un savant survit au musée de l’Homme. Aux visiteurs robots attentifs, elle explique quelques principes qui n’ont pas porté chance à l’humanité, tels le capitalisme et la hiérarchie sociale (etc.).

Un jeu multimédia accompagnera la série au budget de 1,1 million d’euros, laquelle se destine elle aussi au web, faute de cases réservées aux adultes sur les petits écrans. « J’espère que les diffuseurs vont parvenir à libérer des créneaux. De telles productions permettraient d’attirer une nouvelle génération de public », souhaite Marc Vanderweyer, organisateur de Cartoon Forum.