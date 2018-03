Poussée de fièvre N°4

Depuis l’ouverture du blog le 28 février 2007, il a connu quatre poussées de fièvre, la première ne tardant guère, et qui ne devait s’achever qu’au printemps 2009. Elle eut pour nom « crise des subprimes ».

Dans les poussées de fièvre, j’accumule, ouvert sur l’ordinateur, davantage de lecture que je n’arrive à épuiser dans une journée.

La deuxième poussée de fièvre eut lieu en début d’année 2010 : l’euro manqua bien d’y passer. La troisième, ce fut la rechute du même en 2012, qui survécut encore une fois.

Dans les poussées de fièvre, je m’impose une règle : de me mettre à écrire à 16 heures même si je n’ai pas pu tout lire. Nous sommes dans la quatrième, et je n’arrive pas même à me tenir à ma règle. La raison ? Le génie du mal, comme le qualifie le chroniqueur du Financial Times, Gideon Rachman : Trump, Trump, Trump ! De tous les côtés !