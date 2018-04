Je souhaite partager avec vous l’aboutissement d’un projet musical, qui doit beaucoup au Blog de Paul Jorion !

Il s’agit d’un « concept album » intitulé « Anthropocene » de mon groupe Delusion Squared. Le style emprunte au rock progressif dans la lignée de Pink Floyd, Jethro Tull, Yes, Porcupine Tree…

Je confesse que nous avons largement puisé dans les idées que vous avez exposées tout au long de ces années, pour proposer des tableaux de « futurs alternatifs » pour l’humanité. Par exemple la piste « Original Sin » met en scène des machines intelligentes qui sont héritières de l’humanité ; « Under Control » s’interroge sur les limites de la géo-ingénierie, « Necessary Evil » sur la menace d’une défense de l’environnement devenue totalitaire… En ouverture de l’album, le titre « Devolution » aborde le moment de l’effondrement et le déni ou la cécité qui est de règle aujourd’hui…

Steven Francis

DelusionSquared.com