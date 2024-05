Illustration par DALL·E (+PJ)

Face au conflit en Ukraine, la conflagration à Gaza et en Cisjordanie, et le débordement de ce dernier conflit sur les campus, les intellectuels se sentent impuissants, d’autant plus que les questions qui ont conduit aux embrasements récents sont complexes du fait qu’elles se sont envenimées au cours de nombreux siècles. Il n’est pas impossible cependant que le sentiment d’impuissance découle simplement du manque d’imagination. D’où deux questions :

1. Existe-t-il des approches possibles trop éloignées des sentiers battus (« pensée latérale ») pour que les humains les aient envisagées jusqu’à présent, mais auxquelles les IA pourraient penser ? La plausibilité de ce que j’avance se fonde sur le fait qu’il a été observé dans de nombreuses résolutions de problèmes – en particulier dans les jeux de stratégie – que les IA proposent des approches novatrices que les humains ont ignorées parce qu’ils étaient engoncés dans des carcans intellectuels qualifiés de « tradition culturelle » ?

2. Quel type de soutien à long terme les IA seraient-elles en mesure de fournir aux intellectuels lorsque ces solutions originales seraient mises en œuvre ?

GPT-4 :

Des connaissances fondées sur les données : L’IA peut traiter de grandes quantités de données historiques et en temps réel pour identifier des modèles et des tendances qui pourraient ne pas être évidents pour les analystes humains. Il peut s’agir d’établir des corrélations entre des facteurs de paix ou de conflit qui n’ont pas été explorés, tels que les indicateurs économiques, le sentiment des médias sociaux ou même les changements environnementaux.

Claude-3 :

Approches potentielles de l’IA qui sortent des sentiers battus :

– Utiliser des analyses de données et des simulations avancées pour modéliser un large éventail de scénarios de résolution de conflits, analyser les schémas des données historiques pour identifier de nouvelles stratégies.

– Appliquer la théorie des jeux et la théorie des mécanismes d’incitations pour créer de nouvelles structures d’incitation et des cadres de négociation qui alignent mieux les intérêts des parties en conflit.

– Tirer des enseignements d’autres domaines tels que la biologie, la théorie des réseaux, etc. pour recadrer les problèmes et susciter de nouvelles idées.

– Servir de médiateur impartial dans les négociations, en veillant à ce que toutes les parties se sentent entendues et en aidant à élaborer des solutions mutuellement bénéfiques

– Identifier des opportunités économiques inattendues « gagnant-gagnant » qui pourraient réduire les tensions en améliorant la situation de toutes les parties.

LLaMA3 :

Quelques approches potentielles que les IA pourraient envisager :

* alliances ou coalitions non conventionnelles entre des parties apparemment opposées

* Nouvelles formes d’incitations ou de sanctions économiques pour promouvoir la coopération

* Autres scénarios ou approches narratives pour recadrer le conflit.

Analyse des données et reconnaissance des schémas : Les IA pourraient aider à identifier les tendances, les corrélations et les points chauds potentiels, permettant ainsi aux intellectuels d’anticiper les conflits potentiels et de s’y préparer.

P.J. :

Pouvez-vous expliquer comment l’application de la théorie des jeux et de la théorie des mécanismes d’incitations pourraient aider dans le cas des conflits en Ukraine, à Gaza, en Cisjordanie et sur les campus universitaires ?

GPT-4 :

Théorie des jeux

Identification des équilibres : dans le contexte de conflits géopolitiques comme ceux de l’Ukraine et de Gaza, la théorie des jeux peut aider à identifier les équilibres de Nash où aucun joueur n’a rien à gagner en changeant uniquement sa propre stratégie de manière unilatérale. Cela peut fournir une base pour comprendre les états les plus stables de ces conflits, où les incitations sont alignées de telle sorte que le statu quo est maintenu.

Compréhension des intérêts mutuels : La théorie des jeux peut mettre en évidence les intérêts mutuels, même dans des scénarios à somme nulle. Cela pourrait être particulièrement utile dans les négociations en encadrant les discussions d’une manière qui met l’accent sur des résultats gagnant-gagnant, plutôt que sur des scénarios gagnant-perdant conflictuels.

Anticipation des réactions : Elle peut être utilisée pour prévoir et modéliser les réactions des différentes parties à des changements de politique, à des actions militaires ou à des efforts diplomatiques, ce qui permet d’anticiper les mouvements des parties adverses et de planifier plusieurs étapes à l’avance.

Recours à la théorie des mécanismes d’incitations

La théorie des mécanismes d’incitations est un domaine lié à la théorie des jeux qui consiste à concevoir les règles d’un jeu afin d’obtenir un résultat spécifique, même si les participants sont mus par leurs propres intérêts.

Création de structures d’incitation : Dans le cas du conflit israélo-palestinien, la théorie des mécanismes d’incitations pourrait contribuer à créer de nouveaux cadres de coopération économique, de partage des ressources ou de gestion territoriale qui rendent la paix et la coopération plus rentables et plus souhaitables que le conflit.

Facilitation de la conclusion d’accords durables : En Ukraine, la théorie des mécanismes d’incitations peut être utilisée pour élaborer des garanties de sécurité ou des accords économiques qui se renforcent d’eux-mêmes, ce qui signifie que toutes les parties sont incitées à les respecter sans qu’il soit nécessaire de les faire appliquer de l’extérieur.

Résolution des conflits sur les campus : Sur les campus universitaires, la théorie des mécanismes d’incitations pourrait contribuer à créer des politiques et des cadres qui encouragent le dialogue et la compréhension mutuelle, décourageant la polarisation en alignant les intérêts des étudiants sur des résultats académiques et sociaux collaboratifs.

Claude 3 :

Ukraine :

– Modéliser le conflit comme un jeu multi-joueurs, avec la Russie, l’Ukraine, l’OTAN, l’UE, les États-Unis et d’autres acteurs clés comme joueurs. Identifier leurs intérêts fondamentaux, leurs capacités et leurs stratégies potentielles.

– Concevoir un cadre de négociation comprenant des engagements crédibles, tels que des forces internationales de maintien de la paix, afin de réduire les craintes de défection.

– Élaborer une solution progressive qui associe des mesures telles que le cessez-le-feu, le retrait des troupes, les élections et l’aide afin de créer des incitations à la coopération.

– Explorer les possibilités d’accords économiques « gagnant-gagnant », tels que des projets d’infrastructure conjoints, qui pourraient bénéficier à toutes les parties.

Gaza/Cisjordanie :

– Modéliser le conflit comme un jeu itératif, en reconnaissant la longue histoire et la nature répétée des interactions. Analyser l’impact des perspectives des cycles futurs sur les choix actuels.

– Concevoir un mécanisme de réciprocité graduelle, dans lequel les concessions d’une partie sont assorties de conditions de la part de l’autre, afin d’instaurer progressivement la confiance.

– Élaborer un programme de négociation à enjeux multiples qui permette des compromis entre des dimensions telles que la sécurité, le développement économique, les droits politiques et l’accès à la religion.

– Explorer des arrangements économiques novateurs, tels que le partage des revenus des gisements de gaz naturel, qui pourraient créer des incitations communes à la coopération.

Campus universitaires :

– Modéliser la dynamique d’un campus comme un jeu de réseau, avec des étudiants, des groupes d’étudiants, des professeurs, des administrateurs et des parties prenantes externes en tant que nœuds. Analyser comment la structure du réseau façonne le flux d’informations et les influences.

– Concevoir des mécanismes de délibération, tels que des forums modérés et des assemblées de citoyens, qui encouragent la prise de recul et la recherche d’un terrain d’entente.

– Élaborer un cadre de « droits et responsabilités » qui affirme à la fois la liberté d’expression et l’inclusion, avec des normes et des conséquences claires et équitablement appliquées.

– Explorer les moyens d’aligner les incitations à la coopération, telles que les dialogues entre groupes, les projets de service conjoints et les exigences des programmes scolaires qui favorisent la compréhension.

LLaMA3 :

Concepts théoriques des jeux pouvant être appliqués :

1. Équilibre de Nash : Concevoir des mécanismes qui conduisent à un résultat stable et efficace, où aucune partie ne peut améliorer son gain en changeant unilatéralement de stratégie.

2. Optimalité de Pareto : Veiller à ce que le résultat négocié soit optimal du point de vue du Pareto, ce qui signifie qu’aucune partie ne peut améliorer ses gains sans aggraver la situation d’une autre partie.

3. Conception des mécanismes : Concevoir des mécanismes robustes face à différents types de comportements, tels que la coopération ou la défection.

4. Théorie des enchères : Appliquer la théorie des enchères pour concevoir des mécanismes qui allouent les ressources de manière efficace et équitable.

5. Théorie de la négociation : Appliquer la théorie de la négociation pour concevoir des mécanismes qui facilitent des négociations efficaces et équitables.

