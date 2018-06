C’est quoi une surpopulation ?

C’est une discussion qui vient d’avoir lieu dans les commentaires du Blog, mais comme c’est susceptible d’intéresser davantage de monde que les seuls aficionados qui se défient dans les commentaires, je la reproduis ici.

Hadrien écrit (14h18) :

Notons que la Chine, si souvent citée par PJ a osé imposer l’enfant unique et ne s’en porte que mieux.

Cette évidence reste refusée par P. Jorion et beaucoup de jorionistes, sans compter le Pape, les économistes, les politiques, des « intellectuels », les journalistes tous populationnistes.

La surpopulation détruit notre planète, bien plus que le capitalisme.

Je réponds (16h00) :

Hadrien me répond (17h14) :

Vos 19 propositions socialistes amélioreront nos sociétés à très court terme (et j’y souscris) mais je n’ai jamais lu chez vous une proposition démographique claire en ligne avec vos analyses.

Et je réponds à Hadrien (18h41) :

Le problème, c’est la capacité de charge d’une espèce : la capacité de son environnement à soutenir ses comportements. Si l’on dit « Avec 7 milliards d’hommes et de femmes sur terre, il y a surpopulation », il faut expliquer pourquoi : dire par rapport à quoi il y a surpopulation. Dire « Parce que 7 milliards, c’est beaucoup trop, parce que 7 milliards c’est un très gros chiffre », ça ne veut rien dire.

Si je dis « Le système financier que nous tolérons, avec une activité spéculative de paris sur les fluctuations de prix n’est adapté qu’à une population bien inférieure à 7 milliards », comme je le fais, on va pouvoir parler soit de surpopulation, ce qui serait prendre le problème par le mauvais bout, soit d’interdire la spéculation, qui est le bon bout pour prendre le problème.

Un jour un robot dira : « Pourtant ce type s’acharnait à dire ‘la spéculation tue votre système économique’, pourquoi est-ce que personne ne l’écoutait ? » Et un autre robot répondra : « Parce qu’ils comprenaient tellement mal la manière dont fonctionnait leur économie (ils avaient juste une religion appelée ‘science économique’ qui leur lavait le cerveau avec des trucs comme ‘efficience du marché’ ou ‘anticipations rationnelles’), que 99% des gens ne pouvaient même pas concevoir qu’il puisse exister un rapport entre des paris sur les fluctuations de prix et de taux d’intérêt et la misère de leur vie quotidienne. Même un martyr de leur époque – un type très bien – croyait que les banques inventaient l’argent qu’elles prêtaient. Tu vois où ils en étaient de comprendre ce qui leur arrivait ? C’est triste à dire mais ils n’avaient aucune chance de s’en sortir ».