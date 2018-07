Lisant Défense et Illlustration du Genre Humain, je ne résiste pas à vous faire part d’une association d’idées qui m’est venue subitement à la lecture p. 244 dernière ligne du deuxième alinéa : « la vieille même histoire » En effet, ça m’a rappelé le vers de Rimbaud dans Le Forgeron sur le thème de la révolte, comme vous le savez sûrement, celui du vers 39 : – Mais Voilà, C’est toujours la même vieille histoire » … et de continuer : « Mais je sais maintenant ! Moi, je ne peux plus croire … » J’avais envie de vous le partager. Un lien de cause à effet ?

Le Forgeron

Arthur Rimbaud

Le bras sur un marteau gigantesque, effrayant

D’ivresse et de grandeur, le front large, riant

Comme un clairon d’airain, avec toute sa bouche,

Et prenant ce gros-là dans son regard farouche,

Le Forgeron parlait à Louis Seize, un jour

Que le Peuple était là, se tordant tout autour,

Et sur les lambris d’or traînait sa veste sale.

Or le bon roi, debout sur son ventre, était pâle

Pâle comme un vaincu qu’on prend pour le gibet,

Et, soumis comme un chien, jamais ne regimbait

Car ce maraud de forge aux énormes épaules

Lui disait de vieux mots et des choses si drôles,

Que cela l’empoignait au front, comme cela !

« Donc, Sire, tu sais bien , nous chantions tra la la

Et nous piquions les bœufs vers les sillons des autres :

Le Chanoine au soleil disait ses patenôtres

Sur des chapelets clairs grenés de pièces d’or

Le Seigneur, à cheval, passait, sonnant du cor

Et l’un avec la hart, l’autre avec la cravache

Nous fouaillaient – Hébétés comme des yeux de vache,

Nos yeux ne pleuraient pas ; nous allions, nous allions,

Et quand nous avions mis le pays en sillons,

Quand nous avions laissé dans cette terre noire

Un peu de notre chair… nous avions un pourboire

Nous venions voir flamber nos taudis dans la nuit

Nos enfants y faisaient un gâteau fort bien cuit.

« Oh ! je ne me plains pas. Je te dis mes bêtises,

C’est entre nous. J’admets que tu me contredises.

Or, n’est-ce pas joyeux de voir, au mois de juin

Dans les granges entrer des voitures de foin

Enormes ? De sentir l’odeur de ce qui pousse,

Des vergers quand il pleut un peu, de l’herbe rousse ?

De voir les champs de blé, les épis pleins de grain,

De penser que cela prépare bien du pain ?…

Oui, l’on pourrait, plus fort , au fourneau qui s’allume,

Chanter joyeusement en martelant l’enclume,

Si l’on était certain qu’on pourrait prendre un peu,

Étant homme, à la fin !, de ce que donne Dieu !

– Mais voilà, c’est toujours la même vieille histoire !

« Oh je sais, maintenant ! Moi, je ne peux plus croire,

Quand j’ai deux bonnes mains, mon front et mon marteau

Qu’un homme vienne là, dague sous le manteau,

Et me dise : « Maraud, ensemence ma terre ! »

Que l’on arrive encor, quand ce serait la guerre,

Me prendre mon garçon comme cela, chez moi !

– Moi, je serais un homme, et toi, tu serais roi,

Tu me dirais : Je veux !.. – Tu vois bien, c’est stupide.

Tu crois que j’aime à voir ta baraque splendide,

Tes officiers dorés, tes mille chenapans,

Tes palsembleu bâtards tournant comme des paons :

Ils ont rempli ton nid de l’odeur de nos filles

Et de petits billets pour nous mettre aux Bastilles

Et nous dirions : C’est bien : les pauvres à genoux !

Nous dorerions ton Louvre en donnant nos gros sous !

Et tu te soûlerais, tu ferais belle fête.

– Et ces Messieurs riraient, les reins sur notre tête !

« Non. Ces saletés-là datent de nos papas !

Oh ! Le Peuple n’est plus une putain. Trois pas

Et, tous, nous avons mis ta Bastille en poussière

Cette bête suait du sang à chaque pierre

Et c’était dégoûtant, la Bastille debout

Avec ses murs lépreux qui nous rappelaient tout

Et, toujours, nous tenaient enfermés dans leur ombre !

– Citoyen ! citoyen ! c’était le passé sombre

Qui croulait, qui râlait, quand nous prîmes la tour !

Nous avions quelque chose au cœur comme l’amour.

Nous avions embrassé nos fils sur nos poitrines.

Et, comme des chevaux, en soufflant des narines

Nous marchions, nous chantions, et ça nous battait là….

Nous allions au soleil, front haut,-comme cela -,

Dans Paris accourant devant nos vestes sales.

Enfin ! Nous nous sentions Hommes ! Nous étions pâles,

Sire, nous étions soûls de terribles espoirs :

Et quand nous fûmes là, devant les donjons noirs,

Agitant nos clairons et nos feuilles de chêne,

Les piques à la main ; nous n’eûmes pas de haine,

– Nous nous sentions si forts, nous voulions être doux !

« Et depuis ce jour-là, nous sommes comme fous !

Le flot des ouvriers a monté dans la rue,

Et ces maudits s’en vont, foule toujours accrue

Comme des revenants, aux portes des richards.

Moi, je cours avec eux assommer les mouchards :

Et je vais dans Paris le marteau sur l’épaule,

Farouche, à chaque coin balayant quelque drôle,

Et, si tu me riais au nez, je te tuerais !

– Puis, tu dois y compter, tu te feras des frais

Avec tes avocats , qui prennent nos requêtes

Pour se les renvoyer comme sur des raquettes

Et, tout bas, les malins ! Nous traitant de gros sots !

Pour mitonner des lois, ranger des de petits pots

Pleins de menus décrets , de méchantes droguailles

S’amuser à couper proprement quelques tailles,

Puis se boucher le nez quand nous passons près d’eux,

– Ces chers avocassiers qui nous trouvent crasseux !

Pour débiter là-bas des milliers de sornettes !

Et ne rien redouter sinon les baïonnettes,

Nous en avons assez, de tous ces cerveaux plats !

Ils embêtent le peuple . Ah ! ce sont là les plats

Que tu nous sers, bourgeois, quand nous sommes féroces,

Quand nous cassons déjà les sceptres et les crosses !.. »

Puis il le prend au bras, arrache le velours

Des rideaux, et lui montre en bas les larges cours

Où fourmille, où fourmille, où se lève la foule,

La foule épouvantable avec des bruits de houle,

Hurlant comme une chienne, hurlant comme une mer,

Avec ses bâtons forts et ses piques de fer,

Ses clameurs , ses grands cris de halles et de bouges,

Tas sombre de haillons taché de bonnets rouges !

L’Homme, par la fenêtre ouverte, montre tout

Au R oi pâle , suant qui chancelle debout,

Malade à regarder cela !

« C’est la Crapule,

Sire. ça bave aux murs, ça roule , ça pullule …

– Puisqu’ils ne mangent pas, Sire, ce sont les gueux !

Je suis un forgeron : ma femme est avec eux,

Folle ! Elle vient chercher du pain aux Tuileries !

– On ne veut pas de nous dans les boulangeries.

J’ai trois petits. Je suis crapule. – Je connais

Des vieilles qui s’en vont pleurant sous leurs bonnets

Parce qu’on leur a pris leur garçon ou leur fille :

C’est la crapule. – Un homme était à la bastille,

D’autres étaient forçats, c’étaient des citoyens

Honnêtes. Libérés, ils sont comme des chiens :

On les insulte ! Alors, ils ont là quelque chose

Qui leur fait mal, allez ! C’est terrible, et c’est cause

Que se sentant brisés, que, se sentant damnés,

Ils viennent maintenant hurler sous votre nez !

Crapule. – Là-dedans sont des filles, infâmes

Parce que, – vous saviez que c’est faible, les femmes,

Messeigneurs de la cour, – que sa veut toujours bien,-

Vous avez sali leur âme, comme rien !

Vos belles, aujourd’hui, sont là. C’est la crapule.

« Oh ! tous les Malheureux, tous ceux dont le dos brûle

Sous le soleil féroce, et qui vont, et qui vont,

Et dans ce travail-là sentent crever leur front

Chapeau bas, mes bourgeois ! Oh ! ceux-là, sont les Hommes !

Nous sommes Ouvriers, Sire ! Ouvriers ! Nous sommes

Pour les grands temps nouveaux où l’on voudra savoir,

Où l’Homme forgera du matin jusqu’au soir,

Où, lentement vainqueur, il chassera la chose

Poursuivant les grands buts, cherchant les grandes causes,

Et montera sur Tout, comme sur un cheval !

Oh ! nous sommes contents, nous aurons bien du mal,

Tout ce qu’on ne sait pas, c’est peut-être terrible :

Nous pendrons nos marteaux, nous passerons au crible

Tout ce que nous savons : puis, Frères, en avant !

Nous faisons quelquefois ce grand rêve émouvant

De vivre simplement, ardemment, sans rien dire

De mauvais, travaillant sous l’auguste sourire

D’une femme qu’on aime avec un noble amour :

Et l’on travaillerait fièrement tout le jour,

Ecoutant le devoir comme un clairon qui sonne :

Et l’on se trouverait fort heureux ; et personne

Oh ! personne, surtout, ne vous ferait plier !…

On aurait un fusil au-dessus du foyer….

Oh ! mais l’air est tout plein d’une odeur de bataille !

Que te disais-je donc ? Je suis de la canaille !

Il reste des mouchards et des accapareurs.

Nous sommes libres, nous ! Nous avons des terreurs

Où nous nous sentons grands, oh ! si grands ! Tout à l’heure

Je parlais de devoir calme, d’une demeure…

Regarde donc le ciel ! C’est trop petit pour nous,

Nous crèverions de chaud, nous serions à genoux !

Regarde donc le ciel ! Je rentre dans la foule,

Dans la grande canaille effroyable, qui roule,

Sire, tes vieux canons sur les sales pavés :

Oh ! quand nous serons morts, nous les aurons lavés

Et si, devant nos cris, devant notre vengeance,

Les pattes des vieux rois mordorés, sur la France

Poussent leurs régiments en habits de gala,

Eh bien, n’est-ce pas, vous tous? Merde à ces chiens-là !

Il reprit son marteau sur l’épaule. La foule

Près de cet homme-là se sentait l’âme saoule,

Et, dans la grande cour, dans les appartements,

Où Paris haletait avec des hurlements,

Un frisson secoua l’immense populace.

Alors, de sa main large et superbe de crasse,

Bien que le roi ventru suat, le Forgeron,

Terrible, lui jeta le bonnet rouge au front !

Arthur Rimbaud, Poésies