La vita è bella, par Roberto Boulant

Vous je ne sais pas, mais moi je trouve notre espèce absolument formidable ! Prenez par exemple le cas de cette étrange peuplade, les Hexagons. Ils organisent à grand renfort de réclame de grands raouts mondiaux sur le thème « Make Our Planet Great Again », nous tirent des larmes des yeux avec des slogans chocs « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », ou bien encore hurlent à l’inconséquence des masses le Jour du dépassement (mais uniquement celui-là, ce qui nous donne un ratio de 1/365 les années non bissextiles).

Et pour mettre leurs paroles en conformité avec leurs actes, alors que les oiseaux disparaissent de nos campagnes à une « vitesse vertigineuse » , que viennent-ils de décider ? Oui, bravo vous avez deviné ! De diviser par deux le prix du permis de chasse , et d’ouvrir la possibilité de tirer de nouvelles espèces alors que parmi les 64 chassées actuellement, il en y a déjà 20 qui sont menacées de disparition.

Et les chasseurs de balayer d’un revers de main les accusations de décisions bassement électoralistes en faisant remarquer que si les oiseaux disparaissent, ça n’est pas de leur fait, mais à cause des insecticides, de l’agriculture intensive, de l’artificialisation des sols et du réchauffement climatique en général. Eux ne feront que massacrer les survivants donc…

Alors dans cette ambiance de cynisme généralisé, il convient tout de même de saluer la tardive démission d’un Nicolas Hulot qui s’est finalement rendu à l’évidence : le modèle de développement prôné par les lobbys et appliqué par leurs affidés politiques, est tout simplement incompatible avec la survie de l’espèce. Voilà maintenant qu’ils veulent remplacer les oiseaux de nos campagnes par une nouvelle espèce invasive, « l’élu local LREM » !

Bref, après avoir contribué à sauver la Grèce mais pas les Grecs, les néolibéraux vont sur ce même principe sauver la planète… mais pas les oiseaux !