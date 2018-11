Ouvert aux commentaires.

Paul, votre idée de rejoindre Place Publique est très bonne : c’est l’équilibre idéal pour passer à l’action.

La dynamique semble très bonne. Ce mouvement a à peine quelques semaines et il remplit déjà des salles. Les personnes qui le composent sont motivées et ouvertes : à peine rencontrez-vous Claire Nouvian que vous voyez les fondateurs lundi prochain ! Face à ce dynamisme, aucune structure préexistante (think tank, ONG, association…) ne fait le poids quand cela prend des mois pour espérer rencontrer untel ou untel… Face à cette ouverture, les partis politiques de gauche sont, eux, complètement morts : leur silence face à vos propositions révèle leur entre-soi monstrueux qui les achèvera définitivement aux élections européennes en mai prochain.

De manière individuelle, même si je ne les connais encore mal, les fondateurs dégagent une énergie positive (cf. leur interview réalisée par Mediapart). L’addition de leurs forces peut être très puissante en particulier si vous vous joignez à eux !

Place Publique se place dans un créneau très juste. Face à ce vide à gauche, ils se positionnent dans un créneau auquel aspire une gauche majoritaire mais silencieuse qui n’a pas encore trouvé son porte-voix entre les outrances de Jean-Luc Mélenchon, l’asphyxie du PS et l’inexistence de G.s. Place Publique peut bien être cette nouvelle représentation que l’on attendait depuis longtemps. Ce serait cette même aspiration qui a conduit les électeurs à voter pour Emmanuel Macron et LREM : cette force-là qui se dissipe petit à petit peut se retrouver dans Place Publique. L’engouement actuel en est peut-être déjà le reflet. Mais il demeure aussi le risque que ce nouveau mouvement reste la voix d’une gauche des catégories supérieures sans qu’il y ait appropriation par toutes les classes : les prochains mois vont être cruciaux. Un de vos rôles au sein de ce mouvement peut être justement de faire ce lien comme vous savez le faire sur votre blog. Mais ils semblent conscients de ce risque et le contrecarrent déjà en organisant de nombreux meetings dans toute la France et finalement peu à Paris.

La stratégie de Place Publique est séduisante. Se construire d’abord comme un mouvement citoyen, engrangeant les idées et les forces, et si les conditions sont réunies, passer à l’action au niveau politique parce que c’est uniquement de cette manière qu’il peut y avoir une véritable révolution démocratique pour faire enfin face aux grands enjeux que sont ceux de notre temps. Ils soulignent leur volonté de s’engager politiquement sans pour autant créer un mouvement pour la jouer cavalier seul : ils jouent la carte du rassemblement et de l’ouverture avant tout. Il n’en demeure pas moins que c’est un équilibre fragile qu’il faudra savoir entretenir : LREM était aussi parti de la même approche et pourtant c’est devenu un parti présidentiel classique. Mais les fondateurs ne semblent pas dans l’optique du pouvoir à tout prix.

Au niveau des idées, il y a évidemment résonance entre ses premiers textes publiés et le travail sur ce blog travail. Le mouvement sera certainement très réceptif à vos (nos ?) propositions. Les équipes ont l’air assez diversifiées pour qu’il y ait un débat intéressant en son sein.

Enfin, tout semble réuni dans Place Publique pour que vous y trouviez une place sans devoir sacrifier ni vos idées ni le soutien de vos lecteurs pour votre engagement. Tout semble réuni également pour que ce mouvement gagne progressivement en audibilité et crédibilité sur… la place publique.

Alors, tentons y notre chance !