N°2 dans ma nouvelle série de petites vidéos en anglais : Sommes-nous en train d’inventer sans le faire exprès, un nouveau dieu ?

The New York Times : One Giant Step for a Chess-Playing Machine, by Steven Strogatz, December 26th 2018

Je disais dans Le temps qu’il fait le 22 décembre 2017 :

Passons à l’étape suivante : demandons à la machine, carrément, de résoudre nos problèmes. C’est peut-être pour ça, je dirais, dans le long terme, la ruse de la raison, c’est peut-être ça. Nous l’avons peut-être inventée pour résoudre les problèmes qui nous apparaîtraient insolubles parce qu’ils commencent véritablement à nous dépasser. Et puisqu’elle est mieux que nous, puisqu’elle est plus intelligente, eh bien confions-lui ça. Demandons-lui… à nos enfants, demandons leur d’avoir de la gratitude envers nous puisque nous l’avons inventée et demandons lui de nous aider à sortir de ce pétrin. Et, vous le voyez, les êtres humains ne sont pas à la hauteur.