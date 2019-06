Trump et les Tricoteuses

C’est un fait divers, pas même significatif en taille, mais néanmoins révélateur, le principal club américain de tricot et de crochet, Ravelry (8 millions de membres), vient de bannir l’expression de tout soutien à Donald Trump, l’assimilant au suprémacisme blanc :

In ne nous est pas possible d’offrir un espace d’inclusion pour tou.te.s et de soutenir en même temps un suprémacisme blanc déclaré. Tout soutien au gouvernement Trump est indéniablement un soutien au suprémacisme blanc.