Merci à Patrick Meulnet pour la traduction. Ouvert aux commentaires.

The Guardian, ‘Greta effect’ leads to boom in children’s environmental books, par Donna Ferguson, le 11 août 2019

Greta Thunberg : Cette jeune militante de 16 ans incite les jeunes à lire davantage en faveur de la sauvegarde de la planète.

La militante du changement climatique Greta Thunberg : les éditeurs de livres pour enfants pensent qu’elle est responsable de l’augmentation considérable du nombre de jeunes qui lisent sur les questions environnementales.

Certains cherchent à faire comprendre la merveille que sont les animaux en voie de disparition tandis que d’autres donnent des conseils sur la façon de s’en prendre au gaspillage ou racontent des histoires de militants environnementaux sources d’inspirations.

Tout cela fait partie de ce que les éditeurs pour enfants appellent « l’effet Greta Thunberg » : un boom des livres destinés à donner aux jeunes les moyens de sauver la planète.

Le nombre de nouveaux livres pour enfants sur la crise climatique, le réchauffement mondial et le monde naturel a plus que doublé au cours des 12 derniers mois, selon les données de Nielsen Book Research communiquées à l’Observer. Les ventes ont également doublé.

Qu’il s’agisse de livres factuels magnifiquement illustrés comme A Wild Child’s Guide to Endangered Animals, de romans apocalyptiques sur les catastrophes climatiques comme Where the River Runs Gold ou de guides pratiques comme Kids Fight Plastic, les éditeurs ciblent une pléthore de nouveaux ouvrages de fiction et de non-fiction inspirés par Thunberg, la jeune militante de 16 ans spécialiste des urgences climatiques.

Le livre Earth Heroes, dont Thunberg fait la couverture, en fait partie. Un recueil d’histoires de la journaliste de voyage Lily Dyu sur une vingtaine d’inventeurs et de défenseurs de la nature du monde entier, dont Sir David Attenborough, Yin Yuzhen, Stella McCartney et Thunberg, a été repris en juin par l’éditeur pour enfants Nosy Crow.

« Je dirais sans hésiter qu’il y a eu un effet Greta Thunberg « , dit Rachel Kellehar, responsable des essais. « Elle a galvanisé l’appétit des jeunes pour le changement, et cela a stimulé notre appétit, en tant qu’éditeurs, pour des histoires qui permettent à nos lecteurs de mettre en oeuvre ces changements.

Kellehar a lancé la collection très rapidement pour qu’elle se trouve en rayon début octobre, juste avant que Thunberg ne découvre si elle a reçu le prix Nobel de la paix : « Nous allons réaliser l’édition en quatre mois, ce qui est vraiment inhabituel pour les publications à l’intention des enfants. »

Le message du livre est le suivant : vous n’êtes pas seul et vous pouvez faire une différence, dit-elle. « Nous pensons qu’il est important de faire passer ce message le plus tôt possible, et cela est en partie dû à l’effet Greta. Qu’elle remporte ou non le prix Nobel de la paix, le mois d’octobre sera un moment clé pour faire connaitre ce message et dire que Greta fait cette chose extraordinaire, mais aussi que beaucoup d’autres personnes dont vous n’avez jamais entendu parler partout dans le monde font également des choses extraordinaires. Des jeunes filles en Tunisie qui ont fait interdire les sacs en plastique, à l’ingénieur en Inde qui crée des glaciers artificiels, il s’agit d’un livre sur les gens qui trouvent différentes façons de faire face avec détermination au changement climatique, quel que soit l’endroit où ils en ressentent les effets. »

Bloomsbury publiera une collection similaire, Fantastically Great Women who Saved the Planet de Kate Pankhurst, en février. Il met en avant des femmes qui, tout au long de l’histoire, ont consacré leur vie à l’étude, à la conservation et à la protection de la planète Terre. Isobel Doster, rédactrice en chef d’ouvrage de non-fiction pour enfants, a également remarqué un « effet Thunberg » – une « vraie soif » pour les auteurs qui écrivent sur les modèles environnementaux que les enfants peuvent admirer et les actions qu’ils peuvent entreprendre pour prévenir le changement climatique.

« De plus, il y a eu un changement de ton dans les livres d’histoire naturelle qui arrivent sur le marché », dit-elle. « Il ne suffit pas d’explorer la beauté du monde naturel, nous avons la responsabilité de dire aux lecteurs pourquoi il est important d’en prendre soin. »

Le plastique est également un sujet d’actualité pour les livres d’images de non-fiction : Walker Books a récemment fait l’acquisition d’un livre de MG Leonard intitulé Tale of a Toothbrush, qui suit le parcours d’une simple brosse à dents en plastique, tandis que le Groupe Hachette pour enfants a sorti A Planet Full of Plastic de Neal Layton plus tôt cet été.

Le livre de fiction, Evie and the Animals, illustré de Matt Haig, raconte l’histoire d’une jeune fille qui veut sauver la planète. Il a été salué par la critique pour son thème d’actualité et son intérêt pour les fans de Thunberg lors de son apparition sur les rayons en juin. Au même moment, les fans de There’s a Rang-Tan in my Bedroom, le dessin animé émouvant de Greenpeace, devenu viral l’an dernier, étaient ravis de le voir publié la semaine dernière comme BD.

L’auteur James Sellick espère que son histoire – celle d’un orang-outan qui perd sa maison et sa famille en raison de la production d’huile de palme et de la déforestation – aura une meilleure longévité pour les enfants en tant que BD, ce qui permettra d’y revenir et d’être mis en contexte par les parents. Le livre offre également des conseils sur les mesures que les enfants peuvent prendre, comme envoyer des lettres aux entreprises qui font appel à l’huile de palme.

« Je veux non seulement éduquer, mais aussi inspirer une nouvelle vague d’éco-guerriers. Les enfants sont l’avenir. Espérons qu’ayant été sensibilisés aux questions environnementales dès leur plus jeune âge, ils iront de l’avant – et obtiendront davantage – que nous aujourd’hui « , a déclaré M. Sellick.

Conçu de la même façon pour inspirer la prochaine génération d’écologistes, de naturalistes, de biologistes, de zoologistes et d’amoureux de la nature, A Wild Child’s Guide to Endangered Animals sera publié dans le courant du mois. L’autrice et illustratrice Millie Marotta dit qu’elle espère que le livre incitera les jeunes lecteurs à s’intéresser toute leur vie à la conservation de la faune et leur montrera qu’il y a des choses que chacun peut faire pour aider, dès maintenant. « Nous perdons tant d’espèces chaque année, chaque mois, chaque jour. La génération d’enfants qui liront ce livre est celle qui sera la plus touchée et celle sur qui l’impact sera le plus grand. Ce seront eux qui répareront les désastres passés et, je l’espère, renverseront la vapeur. »