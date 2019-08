Peter Fonda (1940 – 2019)

Peter Fonda, fils de Henry, frère de Jane, père de Bridget, acteur culte d’une époque. Ici dans The Trip (1967) de Roger Corman, scénario de Jack Nicholson, bande-son de The Electric Flag : Mike Bloomfield, Buddy Miles, Nick Gravenites, etc.

Tout avait commencé (sérieusement) dans The Wild Angels (1966), déjà de Roger Corman. Sa meuf là, c’est Nancy Sinatra, en motarde de choc. La scène d’ouverture se passe à Venice Beach à Los Angeles, pas le front de mer beaucoup plus connu, la partie à l’arrière, crade à l’époque – bien boboïsée depuis.

Et, pour ne décevoir personne, Easy Rider (1969) de Denis Hopper, que l’on voit là aux côtés de Fonda, et Jack Nicholson en passager. Steppenwolf à la bande-son.