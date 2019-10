Conférence de presse de Trump sur le Moyen-Orient

À l’instant :

Nous avons dépensé trop d’argent, nous avons perdu trop de vies, en nous mêlant de guerres tribales millénaires dont l’enjeu n’était que des déserts de sable. Nous avons sécurisé l’accès aux champs pétrolifères. Je viens de parler au général Mazloum Abdi, il m’a transmis la reconnaissance du peuple kurde pour ce que nous venons d’accomplir (sic).

Pendant ce temps-là, trente députés Républicains ont occupé la salle du Congrès où allait déposer, dans le cadre de la commission d’impeachment, Laura Cooper, « Deputy Assistant Secretary of Defense for Russia, Ukraine, and Eurasia », tentant de rendre impossible sa déposition.

P.S. Je ne sais pas si vous partagez ma façon de voir les choses, mais on vit une époque à ce point formidable que j’ai de plus en plus le sentiment de n’être que le personnage d’un roman de Philip K. Dick. (Est-ce moi qui devient vieux ou est-ce plutôt le monde autour de moi qui succombe à une attaque de démence sénile ?)