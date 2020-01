Ce ne sont pas les Gilets jaunes qui tuent le commerce en centre-ville, c’est l’ultralibéralisme, par Jean-Baptiste Auxiètre

Ouvert aux commentaires.

Les commerces de centre-ville n’ont plus d’avenir économique. Pourquoi ?

Quand vous achetez un bien de consommation dans un commerce physique vous payez une partie du prix de l’immobilier, à quoi s’ajoute une licence dans le cas, entre autres, des bars. Pour s’acquitter de cette composante de plus en plus chère, vu la hausse de l’immobilier, la plupart des commerçants sont donc obligés d’appliquer des marges importantes, quand ce ne sont pas des coefficients multiplicateurs de 2 ou 3. Aujourd’hui, même pour un bien à quelques euros, cela revient moins cher de vous le faire livrer sous 24 à 48 heures chez vous, les frais de port y compris, car la marge sur l’objet lui-même est bien plus faible pour le vendeur.

De plus avec votre smartphone vous pouvez assez facilement retrouver le même produit sur une plateforme de vente en ligne. Donc voici le prochain business model :

Vous prenez en photo le produit dans le magasin et s’affiche aussitôt sur votre smartphone le prix que réclame le concurrent en ligne !

D’un point de vue concurrentiel l’avenir est donc intenable même pour les restaurants. Lesquels ont déjà la concurrence de restaurants sans pas-de-porte, ni fonds, donc peu d’immobilier, des food-trucks et même du boulanger qui peut maintenant vendre des plats chauds, comme aussi le supermarché !

Dans cette nouvelle concurrence, où ne s’appliquent plus les règles historiques, où l’on peut désormais se transformer

• en hôtelier sans en avoir les contraintes (handicapés, sécurité, registre du commerce, etc.),

• en bar où l’on vend de la bière mais en faisant des « dégustations » en soirée

• en étant un restaurant qui ne vend comme nourriture que des croutons à l’ail mais qui vous vend en parallèle de l’alcool sans licence

• en taxi mais sans licence,

• en restaurant mais sans salle, etc…

comment ose-t-on essayer de nous faire croire que ce sont les Gilets jaunes qui à eux seuls viendraient handicaper le « petit commerce » alors que la dérégulation ultralibérale combinée aux grandes plateforme de vente en ligne est la véritable lame de fond de cette transformation !