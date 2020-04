Covid-19 : Le cas préoccupant de la Belgique. Avons-nous tous la berlue ?

Ouvert aux commentaires.

Un grand nombre de décès aux États-Unis. Les vastes oscillations dépendent sans doute de la récolte des chiffres.

Les trois diagrammes ci-dessous soulignent une fois de plus que la Belgique est dans une situation particulièrement préoccupante.

Un article vendredi 17 avril dans La Libre Belgique : Non, la Belgique n’est pas en tête des classements pour la mortalité. Et les chiffres le prouvent, par Raphaël Lagasse, épidémiologiste, tente de nous convaincre que nous avons tous la berlue. L’astuce : comparer la Belgique, non pas aux autres pays, mais à l’état de New York, à la Lombardie, à l’agglomération madrilène, à l’île-France et à la région Grand-Est. Pourquoi pas ? Je suggère dans ce cas-là à M. Andrew Cuomo, gouverneur de l’état de New York, pour se mettre de bonne humeur de comparer les chiffres de son état à ceux… du Territoire de Belfort. À condition de découvrir quelque part quelqu’un qui va encore plus mal que soi, chacun va pouvoir retrouver le moral.

Je répondais à la personne qui me signalait cette tribune libre que tous les facteurs signalés par M. Lagasse, ont été mentionnés par divers intervenants ici sur le blog, et que sa conclusion semble être que « Si la Belgique n’était pas différente des autres pays (densité, surface, etc.), elle serait la même qu’eux », ce qui n’est pas particulièrement éclairant.

P.S. Merci au contributeur anonyme qui compose les diagrammes que je reproduis ici et dans d’autres billets.