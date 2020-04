1961, c’est bien. 1981, c’est encore mieux ! (I)

Ouvert aux commentaires.

20 ans plus tard, on est beaucoup moins gentillet qu’en 1961. Il faut dire qu’en 61 on était convaincu qu’on serait incessamment sous peu vaporisé dans une guerre thermonucléaire et les documents d’époque déclassifiés récemment nous confirment qu’on avait parfaitement raison. En 1961 on est – paradoxalement – « confiant », en 1981, l’esprit critique est tout à fait réveillé (d’où ma volonté de vous rappeler – ou de vous montrer, pour les benjamins parmi nous – à quoi ça ressemblait).

