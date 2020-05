L’aviation civile ? Warren Buffett n’y croit plus : « Le monde a changé ! »

Ouvert aux commentaires.

Quelqu’un qui tousse dans un avion :

À la tête de son conglomérat Berkshire Hathaway, Buffett avait une participation importante dans les quatre principales compagnies aériennes américaines : il possédait 11 % de Delta Air Lines, 10 % d’American Airlines Co, 10 % de Southwest Airlines Co et 9 % de United Airlines.

Il faut en parler au passé : il a tout vendu. Ce qui représente des sommes considérables. Cela fera des vagues, de très grosses vagues, sur les marchés boursiers durant la semaine qui débute dans quelques heures.

Pourquoi cette vente brutale ? À mon avis il a dû voir la simulation ci-dessus, qui circule depuis quelques jours, de quelqu’un qui tousse dans un avion.

Pour rappel, quelqu’un qui éternue dans un avion :