Dans une note publiée mercredi, le think tank libéral propose également un jour férié en moins et un recours accru au forfait jour dans la fonction publique.

Mon commentaire sur le site du Monde :

Quel est le but recherché par un ultimatum lancé à ceux qui souffrent par ceux qui ont déjà tout ? Confirmer les propos de Warren Buffett que « la lutte des classes existe bel et bien et nous avons gagné » ?

Une telle provocation grossière est-elle l’oeuvre d’une 5e colonne de sans-culottes infiltrés au sein de l’Institut Montaigne pour le discréditer ? Ou faudrait-il imaginer que lui et ses sponsors soient véritablement sans vergogne à ce point ?