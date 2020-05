Covid-19 : il y a contamineur et contamineur, par Timiota

Tiens, (cf. Mediapart (payant) Des chercheurs revoient le seuil d’immunité collective à la baisse) les études sur la « vraie structure » (fractale en gros) du R 0 indique que le seuil d’immunité pourrait s’abaisser énormément si les « superspreads » sont sous contrôle. En effet, si le R 0 moyen de 2,9 est en réalité la superposition de 100 cas où

– à 70% vous ne contaminez personne

– à 25% vous en contaminez 3

– à 5% vous en contaminez 30

(pour simplifier)

… alors vous passez à l’extinction statistique en tuant les cas « 5% qui contaminent 30 ». Ceci pourrait, disent diverses études, être atteint dès 14-20% d’immunité (quand même x3 vs ce jour). Et en tout cas rendrait la deuxième vague assez plate.

Ceci en renvoyant aux travaux de Laurent Hébert-Dufresne (lire les publications ici et là).

Les « skewness » [P.J. ± caractère penché] et autres « kurtosis » [P.J. ± caractère pentu] des distributions de R sont assez géantes pour en arriver à ce genre de modification drastique sur la théorie « homogène », avec son R 0 à 65%. Cela recoupe les questionnements de William Dab « comprenons d’où viennent les nouveaux cas ».

Car c’est avec cette info qu’on pourra utiliser ou pas cette demi-bonne nouvelle :

on ne permettra pas plus les grandes réunions que maintenant (milieux scolaires & université…), mais on pourrait considérablement relâcher les barrières sur les petites (<10 personnes) donc une bonne part des magasins & administrations, et divers lieux de tourisme distribués (petits musées, campings, petits hôtels).

Et se poserait quand même la question des départs de feux certes maitrisable si la stat est si hétérogène, mais qui vont causer à feux doux 2000 ou 3000 morts de plus quand même.

Disons qu’un facteur 2 sur l’immunité seuil (vers 35%) est sans doute assez plausible. Ça ne rend pas la question « horde » tellement plus acceptable, sauf du pur point de vue des m² de sépultures, moins demandés.