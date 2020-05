États-Unis : dystopie

À l’âge de 14 ou 15 ans, j’ai écrit une nouvelle rassemblant trois scénarios où une civilisation est sur le point de conquérir les étoiles et où le projet capote à la dernière minute. (Je ne me souviens plus si c’est l’une de mes publications dans la revue de mon lycée).

Dans l’un des trois scénarios, le départ de la fusée est interrompu par une émeute sur le site de lancement.

Je n’aurais jamais imaginé que je serais un jour le témoin d’événements de cette nature.

Le lancement de Crew Dragon de SpaceX en direction de la station spatiale internationale doit avoir lieu dans moins d’une heure en Floride, alors que des émeutes ont éclaté partout aux États-Unis.

P.S. Le lancement s’est bien déroulé.