Trump : Qui sème le vent, récolte la tempête

Le premier tome de « La chute de la météorite Trump », intitulé Un objet populiste mal identifié a paru en novembre dernier.

Si vous l’avez eu entre les mains il ne vous aura pas échappé que l’un de ses thèmes centraux est la plaie toujours purulente d’une Guerre de Sécession (1861-65) à l’issue bâclée (un sujet sur lequel Spike Lee est revenu film après film et à très juste titre).

De même que je me félicite que Vincent Burnand-Galpin et moi ayons pensé à mentionner par anticipation les pandémies dans Comment sauver le genre humain, je suis content d’avoir évoqué d’emblée dans ce premier tome, la maladie chronique des États-Unis, et ceci malgré ma tristesse aujourd’hui devant une situation devenue incontrôlable et dont l’issue est incertaine, mais d’ores et déjà tragique.