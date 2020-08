La National Rifle Association, ce n’est pas seulement l’association de défense des porteurs d’armes individuelles aux États-Unis, et l’un des plus influents lobbys du pays, c’est aussi – et la chose fut soulignée par les travaux de la Commission Mueller ainsi que par les multiples enquêtes de journalisme d’investigation dans son sillage – le principal véhicule de l’influence russe aux États-Unis, et cela depuis plusieurs dizaines d’années.

Quand l’Attorney General de l’état de New York, Letitia James, inculpe la NRA de malversations financières pour des montants s’élevant à plusieurs millions de dollars et réclame sa dissolution, il ne s’agit donc pas seulement de fraude fiscale, ni même de relations internationales, mais bien de géopolitique.

Affaire à suivre donc, très attentivement.