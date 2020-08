La personnalité comme faisceau de dispositions ou comme histoire

Comme il est beaucoup question de « mémoire et personnalité » dans le débat qui se déroule en ce moment ici à propos de la pensée de Bernard Stiegler, je reproduis la 2e partie du Chapitre 15 – « L’apprentissage », de mon livre Principes des systèmes intelligents paru en 1989 (pp. 151-153 dans la réédition de 2012) :

[…] Dans une note du chapitre 3, nous donnions l’exemple d’un système intelligent qui apprendrait d’abord l’art de l’ingénieur et ensuite celui du médecin, mais qui du coup aura toujours tendance à envisager les problèmes médicaux « dans une perspective d’ingénieur », alors que les choses seraient inverses pour un système qui aurait d’abord été médecin et ensuite ingénieur. Ce qui revient à dire qu’un système intelligent se construit historiquement tout comme un sujet humain et que chaque SI est nécessairement et automatiquement unique. Une implication tout à fait essentielle de ceci étant que deux SI apprennent lorsqu’ils communiquent entre eux. Si l’utilisateur a la possibilité de s’adresser à une batterie de systèmes intelligents dont l’histoire est distincte (soient qu’ils aient eu des utilisateurs différents, soit qu’ils aient appris les mêmes choses dans un ordre différent) et qui ont par ailleurs l’occasion de communiquer entre eux, tout se passe comme s’il interrogeait en fait un SI unique, mais considérablement plus puissant (Bruno Marchal, comm. pers.).

La personnalité comme faisceau de dispositions ou comme histoire

Concevoir la construction d’un sujet humain de cette manière ne nous est pas nécessairement familier : nous avons tendance à nous représenter un individu comme un « faisceau de dispositions » qui constituent sa personnalité et dont ses actes sont les manifestations, les actualisations. Dans notre culture, c’est Hegel essentiellement qui a défendu, dans La phénoménologie de l’Esprit, l’idée qu’une personne s’identifie à son histoire et non à ses dispositions (Hegel 1941 [1807] : 256-287). Jean Hyppolite qui nous a donné la traduction de cet ouvrage résume un long passage consacré à cette question en écrivant, « … le tout d’une vie, la synthèse d’une multiplicité de circonstances » (Ibid. 261).