François Ruffin : Le Blog de PJ est en campagne !

Vincent Burnand-Galpin :

Aujourd’hui j’ai suivi François Ruffin sur un déplacement à Tours. Visite de la ville et d’un foyer pour jeunes travailleurs, conférence de presse sur la bataille de la 5G avec le maire de la ville et finalement réunion publique ! Le matin François me demande : « T’es à l’aise avec quoi dans le bouquin [Comment sauver le genre humain] ? », je lui réponds l’économie de guerre.