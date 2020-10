En espérant que ce ne soit pas un adieu, mais un simple au revoir…

Je compte bien vous retrouver demain matin. Si ce n’est pas le cas sachez que … « À la revoyure ! Ce fut une bonne chose de vous avoir connu… » (Woody Guthrie).

P.S. (20h33) : Je reçois à l’instant un message pré-enregistré de la mairie de Vannes m’enjoignant de bien m’abriter et de confirmer (touche « 5 ») que j’ai parfaitement compris ce qu’on vient de me dire.

Appelez-moi « sentimental » si vous voulez mais, quand même, c’est beau la technique moderne !

23h00 : Toujours en vie !

Vigilance rouge sur Morbihan (entre minuit et 3h légales) :

Le département du Morbihan, placé en vigilance rouge, ne devrait pas être concerné dans sa totalité par les rafales supérieures à 130 km/h.

Néanmoins, compte-tenu de la violence et de la rapidité du phénomène, on doit s’attendre à des valeurs de rafales entre 130 et 150 km/h, voire plus en pointe ponctuellement, sur le sud du département essentiellement. De nombreuses chutes d’arbres et de coupures de courant sont donc à redouter. De plus, la précocité du phénomène, avec une végétation encore bien feuillue et la fragilisation du système racinaire par les pluies marquées constituent des facteurs aggravants.