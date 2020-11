RENCONTRE AVEC PAUL JORION ET SUSAN GEORGE Aujourd’hui vendredi 20 novembre de 18h30 à 19h30 Rencontre Zoom à l’occasion de la parution du livre de Paul Jorion La chute de la météorite Trump. Tome 2. « Haute trahison » Rencontre animée par Arnaud Saint-Martin Au moment où s’ouvre « Haute trahison », Trump est président depuis seize mois et les Américains découvrent, les uns dans la jubilation, les autres dans l’incrédulité, que leurs institutions n’ont pas anticipé l’irruption dans le magasin de porcelaine d’un personnage pour qui la frontière entre vérité et mensonge n’existe pas, qui considère son intérêt personnel comme l’unique critère de ce qu’il entend faire, à qui la notion d’un processus collégial est parfaitement étrangère et qui, du coup, fait rapidement le vide autour de lui en termes de conseillers. Paul Jorion est anthropologue, sociologue, psychanalyste, et à l’occasion, romancier. Il a vécu douze ans aux États-Unis. Susan George est politologue et écrivaine. Présidente d’honneur d’ATTAC, elle est auteur de dix-sept livres. Arnaud Saint-Martin est cogérant des éditions du Croquant. Veuillez vous inscrire en cliquant sur ce lien. Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre le webinaire. En savoir plus, commander le livre