Covid-19 : Réanimations, comment interpréter la tendance ?, un débat entre a113 et Ilicitano

– graphique de la pandémie depuis le 24 mars (vue d’ensemble)

La courbe bleue représente le taux de variation des admissions en réanimation (en comparant la moyenne des 7 jours courant à celle de la veille) appelé ici : « dynamique » (d%)

si >0 , les services se remplissent

si =0 , situation en plateau

si <0 , les services se vident. On est >0 depuis fin juillet +++

la courbe rouge est la courbe en valeur absolue lissée sur une semaine des entrées en réanimation (multiplier par 100 pour obtenir le chiffre réel.)

a113 :

– + le graphe du jour, j’y ai indiqué le moment du début du 2e confinement.

– + le graphique de l’effectif en réa des Bouches du Rhône depuis mars (courbe rouge pour le 13, la bleue pour l’ensemble du pays : ce sont des taux /habitants)

La tendance depuis quelques jours est au ralentissement de l’effet du confinement, il me semble un peu plus rapide qu’en Avril, mais on part de moins haut.

Me posant la question de cette anomalie fin octobre (un début d’amélioration inexpliqué avant la hausse et le pic de novembre), je me demande si en fait nous n’aurions pas eu 2 « vagues » qui se sont rapidement succédées, surtout dans la quart Sud-Est, ces deux vagues sont le plus perceptibles (courbe du dept N°13, vague N°2 vers la fin septembre-début octobre ayant justifié le couvre-feu à Marseille ensuite puis vague N°3 avec maximum vers le 10 novembre).

C’est aussi perceptible sur le 2e graphique (ensemble de la France), mais de façon moins évidente.

N’étant ni « expert » en microbiologie pas plus qu’en épidémiologie, je laisse le soin à plus qualifié d’en juger.

Ilicitano :

Les courbes montrent qu’il y a eu un effet très réel des mesures du confinement qui se sont ajoutées à celles prises précédemment (fermetures bars et restaurants, couvre-feu), le mix et le timing étant difficiles pour départager leur efficacité.

Le ralentissement de l’effet des mesures du confinement :

Avec les mesures mises en place, on devrait se diriger vers un plateau minimum de diffusion du virus, plus élevé qu’en été, qui restera actif : voir ici.

Les indicateurs montrent, pour le moment, qu’on s’oriente vers des plateaux, à confirmer :

Le taux d’incidence vers un plateau entre 80 et 90

Le R0 vers un plateau de 0,6

Le taux de positivité vers un plateau entre 10 et 11%

Effets dans 3 semaines en hospitalisations et réanimations vers un plateau bas ???

La décroissance des entrées en hospitalisation et en réanimation est moins rapide que lors de la première vague, ce qui est normal compte tenu des mesures de confinement moins strictes (écoles, travail hors télétravail …)

Toutes dérives sur les mesures de protection (masques, gel, distanciation) et tout regroupement excessif (fêtes de fin d’années) seront payées “cash”.

Concernant l’anomalie fin octobre début novembre (baisse, monte) sur la courbe bleue :

– la combinaison mesures d’octobre avant confinement et vacances Toussaint

– la marge de confiance sur la période même lissée sur 7 jours

donc pas significatif, à mon avis.

La solution, à défaut de la disparition naturelle du virus, sera le vaccin.

Sur ce sujet j’attends les conclusions de la FDA chinoise sur les vaccins Sinopharm et Sinovac qui ne travaillent pas avec les pays occidentaux mais les autres (Brésil, Pays du Maghreb, Indonésie, EAU …)

Macron a l’air de commencer à prendre du recul envers les ARNm et dire qu’il y a d’autres vaccins dont on attend les résultats et décisions des organismes nationaux d’Autorisation de Mise sur le Marché.

Autant la décision malheureuse sur le remdesivir concernait quelques centaines, voire milliers de patients en réa avec problèmes respiratoires graves, autant le droit à l’erreur sur le vaccin doit être proche de 0 compte tenu de l’analyse bénéfice/risque par tranche d’âge .