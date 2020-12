Covid-19 : Reconfinement en catastrophe au Royaume-Uni

The Guardian : England’s new Covid restrictions likely to stay ‘for months’ until vaccine rollout, le 20 décembre 2020

Le ministre de la Santé a déclaré que les nouvelles mesures de confinement imposées samedi à des millions de personnes pourraient devoir rester en place plusieurs mois, jusqu’à ce que le vaccin ait été déployé sur l’ensemble du Royaume-Uni.

Les gares sont engorgées de voyageurs s’efforçant de quitter Londres.

La Belgique et les Pays-Bas interrompent les liaisons aériennes et ferroviaires avec le Royaume-Uni.