Le New York Times, le Washington Post et moi

Je l’ai déjà fait remarquer : il faut entre 24 heures et 4 ans au New York Times et au Washington Post pour aboutir aux mêmes conclusions que moi ici. Mais ils finissent toujours par y arriver. (Quatre ans quand même avant qu’ils n’appellent Trump : “fasciste” 🙂 ).

En une sur le New York Times en ce moment, les observations que j’ai faites dans ma vidéo de jeudi :

Les plaintes en justice au premier rang de la lutte contre la désinformation. Les poursuites engagées par les compagnies de technologie ont réussi ce que des années d’indignation de l’opinion de gauche ont échoué à faire : mettre un frein à la désinformation dans la presse de droite.