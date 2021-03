Vieillards ! Méfiez-vous des escrocs en ligne !

“Chers Représentants des media”

Ça c’est moi, enfin : à ma façon.

“Selon les chiffres d’Atlas VPN, les Américains âgés de plus de 60 ans ont perdu en 2020 un montant stupéfiant (ou “ahurissant”) de 966 millions de dollars dans différentes escroqueries en ligne. Dis autrement, nos aînés ont perdu 2,65 millions de dollars par jour.”

Le message ne vous a pas échappé, mais je traduis à tout hasard, des fois que vous seriez distrait par autre chose : “Les escrocs s’en prennent tout particulièrement aux vieillards, population particulièrement exposée car crédule et vulnérable (quelle honte !)”.



Et là, vous me connaissez : sceptique militant (pas seulement quant aux remèdes-miracles à la Covid-19), je m’empresse de trouver plus bas dans le courrier, les chiffres pour les autres tranches d’âge, et les recensements US n’ayant plus de secrets pour moi depuis la période 2005-06, je vous calcule les résultats suivants quant aux pertes dues aux escroqueries en ligne par pourcentage de la population (M$ pour “millions de dollars”) :

De 30 à 39 ans : 12,3 M$

De 40 à 49 ans : 16,4 M$

De 50 à 59 ans : 20,2 M$

60 ans et plus : 17,4 M$

Conclusion : les vieillards vulnérables car crédules ne s’en sortent pas beaucoup plus mal que les autres ; mieux en tout cas que les 50 à 59 ans. Les escrocs l’ont compris, qui s’en prennent à tout le monde, avec un excellent rendement.

P.S. N’oubliez pas d’acheter des pièces d’or et du bitcoin sur des sites en ligne en sortant d’ici.