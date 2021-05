« Dix-sept portraits de femmes » (2003) – En feuilleton

Vous me faites l’honneur de juger favorablement mes talents de romancier. C’est le cas pour Mes vacances à Morro Bay (Fayard 2019). Vous aviez bien réagi également quand j’ai publié ici l’année dernière Les passantes, l’un des chapitres de Dix-sept portraits de femmes, le récit que j’avais écrit en 2003, immédiatement avant Mes vacances à Morro Bay, et plus gentiment encore quand j’ai rendu hommage très récemment à quelques femmes aimées autrefois.

Comme je voudrais me rassurer que cela ne sera lu que par celles et ceux d’entre vous que cela intéresse vraiment, le feuilleton sera réservé aux abonnés.

En voici l’Avertissement :

Je n’ai pas pu faire l’économie de me situer moi-même, homme, par rapport à ces femmes dont je peins le portrait une par une ou au sein d’une de ces catégories simples au sein desquelles je les ai trouvées, comme « les femmes pour qui j’ai le coup de foudre » ou « les femmes qui courent en bord de mer ». Mes exemples sont en général récents, ce qui explique pourquoi les rencontres se passent le plus souvent à San Francisco, où j’habite aujourd’hui, ou dans la nébuleuse Los Angeles, où j’habitais auparavant. Pourquoi « 17 » me direz-vous ? La raison, c’est celle-ci : il existe dix-sept formes régulières permettant de couvrir une surface par leur simple répétition et il existe peut-être dix-sept figures simples du rapport qui existe entre moi et une femme. Juin 2003.