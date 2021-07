ANELLA dans le livre de Luca Possati

Dans ce nouveau livre de Luca Possati, The Algorithmic Unconscious. How Psychoanalysis Helps in Understanding AI (Abingdon : Routledge 2021), une section, intitulée “5.2 A case study: Anella” (pp. 113-115), est consacrée à ANELLA (Associative Network with Emergent Logical and Learning Abilities), réseau associatif aux propriétés émergentes de logique et d’apprentissage), le logiciel d’Intelligence Artificielle que je mis au point pour British Telecom de 1987 à 1990, dont la philosophie est décrite dans mon livre Principes des systèmes intelligents, publié chez Masson en 1989, et réédité aux éditions du Croquant en 2012.

