Veille effondrement #7 – The Guardian : Selon le rapport du GIEC, la crise climatique est “sans équivoque” due aux activités humaines

Selon le rapport du GIEC, la crise climatique est “sans équivoque” due aux activités humaines.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat affirme que la planète est déjà touchée aux quatre coins du globe et que la situation pourrait s’aggraver considérablement.

Le verdict du rapport du GIEC sur les crimes climatiques de l’humanité : coupable à 100%.

Selon les scientifiques, l’homme a provoqué des changements climatiques “sans précédent” et “irréversibles”.



“C’est sans équivoque.” Ces trois mots lapidaires sont les premiers du nouveau rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. La crise climatique est sans équivoque causée par les activités humaines et affecte déjà sans équivoque chaque parcelle de terre, d’air et de mer de la planète.

Le rapport, rédigé par des centaines de scientifiques de renom et signé par tous les gouvernements du monde, conclut que la situation pourrait empirer si l’on ne saisit pas immédiatement la mince chance qui reste d’éviter un réchauffement supérieur à 1,5°C.

Le langage scientifique du rapport est froid et clair, mais ne peut masquer la chaleur et le chaos que le réchauffement planétaire est en train de déclencher dans le monde. Nous avons déjà provoqué un réchauffement de 1°C, nous rapprochant dangereusement de la limite de danger de 1,5°C convenue dans l’accord de Paris sur le climat. Les précipitations s’accélèrent depuis les années 1980.

La fonte accélérée des glaces a déversé des milliers de milliards de tonnes d’eau dans les océans, où les niveaux d’oxygène chutent – asphyxiant les mers – et où l’acidité augmente. Le niveau de la mer a déjà augmenté de 20 cm, et cette augmentation est désormais irréversible.

Selon le rapport, les émissions de gaz à effet de serre générées par la combustion de combustibles fossiles, la destruction des forêts et d’autres activités humaines sont en train de déstabiliser le climat doux dans lequel la civilisation a débuté. Les niveaux de dioxyde de carbone dans l’air sont maintenant à leur plus haut niveau depuis au moins 2 millions d’années.

À quand remonte la dernière fois où nous avons connu un réchauffement aussi rapide ? Il y a au moins 2 000 ans et probablement 100 000 ans. Des températures aussi élevées ? Au moins 6 500 ans. Une élévation du niveau de la mer aussi rapide ? Au moins 3 000 ans. Des océans aussi acides ? Deux millions d’années.

Le rapport souligne que tout cela nuit déjà aux populations du monde entier. Les vagues de chaleur et les fortes pluies qui provoquent des inondations sont devenues plus intenses et plus fréquentes depuis les années 1950, touchant plus de 90 % des régions du monde, selon le rapport. La sécheresse augmente dans plus de 90 % des régions pour lesquelles on dispose de données fiables. Il est plus que 66 % probable que le nombre d’ouragans et de typhons majeurs ait augmenté depuis les années 1970.

Qu’en est-il de l’avenir ? Un certain réchauffement est déjà inévitable. Selon le GIEC, nous atteindrons certainement 1,5 °C au cours des deux prochaines décennies, quoi qu’il arrive aux émissions. La seule bonne nouvelle est que le maintien de cette température n’est pas encore impossible.

Mais cela nécessitera des “réductions immédiates, rapides et à grande échelle” des émissions, affirment les scientifiques, ce qui n’est pas encore le cas. Même en réduisant les émissions, mais plus lentement, on arrive à 2C et à beaucoup plus de souffrances pour toute la vie sur Terre.

Si les émissions ne diminuent pas au cours des deux prochaines décennies, un réchauffement de 3°C est probable – une catastrophe. Et si elles ne diminuent pas du tout, le rapport indique que nous sommes sur la voie d’un réchauffement de 4 à 5°C, ce qui constituerait une véritable apocalypse.

Le rapport indique clairement qu’il n’y a pas de paliers brutaux dans la crise climatique. Chaque tonne de carbone extraite accroît l’impact et les risques de chaleur extrême, d’inondations et de sécheresses ; chaque tonne de carbone compte donc. Le rapport montre qu’il ne sera jamais trop tard pour agir. La vraie question est plutôt de savoir quelle sera la gravité de la situation.

Par exemple, les vagues de chaleur extrême qui devraient survenir tous les 50 ans en l’absence de réchauffement planétaire se produisent déjà tous les dix ans. Avec un réchauffement de 1,5 °C, elles se produiront environ tous les 5 ans, avec un réchauffement de 2 °C, tous les 3,5 ans et avec un réchauffement de 4 °C, tous les 15 mois. Plus de réchauffement signifie aussi plus de perturbations des pluies de mousson dont des milliards de personnes dépendent pour leur alimentation.

L’augmentation des émissions signifie également que les terres et les océans absorbent de moins en moins bien cette pollution au carbone, ce qui aggrave encore le réchauffement. Avec des réductions rapides et immédiates, le monde naturel peut encore absorber 70 % de nos émissions. Sans réduction, ce chiffre tombe à 40 % seulement.

L’une des sections les plus brutales du rapport commence ainsi : “De nombreux changements dus aux émissions passées et futures de gaz à effet de serre sont irréversibles pendant des siècles, voire des millénaires.” Cela concerne particulièrement les océans et les glaces du monde, qui absorbent 96 % du réchauffement de la planète, ce qui signifie que la glace continuera à fondre et que les océans monteront, menaçant nos nombreuses villes côtières surpeuplées.

La fourchette probable se situe entre 28 cm et 100 cm d’ici à la fin du siècle. Mais elle pourrait atteindre 200 cm d’ici là, ou 500 cm d’ici 2150, prévient le rapport. Les événements extrêmes liés au niveau de la mer, tels que les inondations côtières, qui ne se produisaient qu’une fois par siècle dans le passé récent, devraient se produire au moins une fois par an dans 60 % des endroits d’ici 2100.

“Cela peut sembler très éloigné, mais des millions d’enfants déjà nés devraient être encore en vie au 22e siècle”, déclare le professeur Jonathan Bamber, de l’université de Bristol, au Royaume-Uni, et l’un des auteurs du rapport.

Les nombreuses avancées scientifiques depuis le dernier rapport complet du GIEC en 2013 signifient de meilleures projections pour des régions spécifiques du monde. Le rapport constate qu’aucun endroit n’est à l’abri. Par exemple, même avec un réchauffement de 1,5 C, les fortes pluies et les inondations devraient s’intensifier en Europe, en Amérique du Nord et dans la plupart des régions d’Afrique et d’Asie.

“Nous ne pouvons plus supposer que les citoyens des pays les plus riches et les plus sûrs, comme le Canada, l’Allemagne, le Japon et les États-Unis, seront capables d’échapper aux pires excès d’un climat qui se déstabilise rapidement”, déclare le professeur Katharine Hayhoe, scientifique en chef de The Nature Conservancy. “Il est clair que nous sommes tous dans le même bateau – face à un défi qui affectera chacun d’entre nous au cours de notre vie”.

Le rapport est le sixième du GIEC, mais le premier à évaluer de manière approfondie le risque de points de basculement. Il s’agit de changements brusques et irréversibles dans des systèmes terrestres cruciaux, qui ont des répercussions énormes et préoccupent de plus en plus les scientifiques. L’effondrement des grands courants de l’Atlantique, des calottes glaciaires ou de la forêt amazonienne “ne peut être exclu”, prévient le rapport.

“Pour les points de basculement, il est clair que chaque tonne supplémentaire de CO2 émise aujourd’hui nous pousse dans un champ de mines d’effets de rétroaction demain”, déclare le professeur Dave Reay, de l’université d’Édimbourg, au Royaume-Uni.

Que peut-on faire ? La dernière partie du rapport du GIEC traite de la manière dont le changement climatique futur peut être limité. Il constate que 2 400 milliards de tonnes de CO2 ont été émises par l’humanité depuis 1850, et que nous ne pouvons laisser échapper que 400 milliards de tonnes supplémentaires pour avoir 66 % de chances de nous en tenir à 1,5 °C.

En d’autres termes, nous avons déjà épuisé 86 % de notre budget carbone, bien que le rapport indique que la science montre clairement que si les émissions sont réduites, les températures cesseront d’augmenter d’ici une ou deux décennies et que l’augmentation des événements extrêmes mortels sera fortement limitée.

“À moins d’une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, la limitation du réchauffement à 1,5 °C sera hors de portée”, déclare Abdalah Mokssit, secrétaire du GIEC.

“Mais nous ne dictons jamais une politique à un pays – c’est aux gouvernements de prendre les décisions.”

Les scientifiques ont désormais parlé, plus fort et plus clairement que jamais. C’est maintenant aux politiques d’agir.