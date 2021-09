Veille effondrement #71 – Frugalité cubaine, par Yves Nyssen

À la lecture du billet Veille effondrement #62 – Taxes dissuasives, sur le carburant, sur la viande… et des nombreux commentaires, voici quelques réflexions :

La frugalité acceptée ou imposée pour tout un peuple, cela existe déjà à Cuba et la ‘libreta’, sorte de ticket de rationnement symbole de l’égalitarisme est toujours en cours accordant une certaine quantité d’aliments à un prix très bas fixé par l’État.

Toutefois, sur les marchés libres, les prix ont tendance à augmenter et il y a des pénuries de viande, viande de bœuf particulièrement, tout comme les produits laitiers.



Concernant la frugalité, l’entreprise cubaine productrice d’électricité UNE (Unión Eléctrica de Cuba) pratique des tarif à l’inverse de ce qui se pratique en pays capitaliste, si l’on consomme peu (jusque 100kWh mensuel) le tarif est de 0,4€ le kWh, au-delà, il se met à augmenter fortement pour arriver à 10€ le kWh pour une consommation de 1000kWh mensuel.

A titre de comparaison, pour une population identique, la Belgique produit environ 9MWh annuels par habitant alors que Cuba n’en produit que 1,6 MWh annuel par habitant.

S’il est possible de vivre de manière aisée dans ce pays, il n’est pas possible d’y devenir riche, selon l’acceptation de ce que l’on entend par ‘riches’ dans nos pays capitalistes ; la constitution du pays s’oppose à l’accumulation de richesses (art. 30), bien que les plus pauvres au sein de cette population considèrent que posséder une voiture et deux maisons, c’est être riche…!

Concernant les voitures, la société d’État chargée de la vente de véhicules importés pratique des prix de 3 à 4 fois le prix habituel pratiqué en Europe pour les mêmes modèles, ce qui rapporté au salaire moyen de ~30€ mensuel est particulièrement dissuasif.

Quant aux transports en commun, le ticket de bus coûte l’équivalent de 0,07€.

Les maisons peuvent être maintenant vendues et achetées librement par les Cubains ou les étrangers disposant d’un permis de séjour, mais il n’est permis de posséder que son domicile et une habitation à la campagne, donc oubliez les SCI et sociétés immobilières de droit privé…

Pour un appartement ou maison correct à La Havane il faut toutefois débourser plus de 60.000€, rapporté au salaire moyen… ?

Le culturel est assez abordable pour tous : théâtre, opéra, cinéma, etc..

Les dirigeants actuels de Cuba prétendent que la (très) mauvaise situation économique actuelle avec son lot de pénuries est essentiellement due au blocus de la part des U.S.A. ; il faut toutefois nuancer et admettre que l’appât du gain – ou du moins – le désir de percevoir des salaires permettant de viser une vie meilleure, crée des problèmes. Ainsi, les rémunérations actuelles des agriculteurs ne les incitent absolument pas à se fatiguer à produire en quantités des aliments nécessaires à la population, ajoutons à cela les difficultés nées du manque de transports adéquats pour l’acheminement des denrées périssables.

Jusqu’à l’irruption du Covid-19, les rentrées de devises dues au tourisme permettaient bon an mal an de s’approvisionner sur les marchés extérieurs, cette source de devises est maintenant largement tarie ; une autre source de devises, en l’occurrence les ‘remesas’, se tarit aussi en raison des mesures prises par D.Trump et non encore annulées par J. Biden, l’on attends qu’il revienne au moins sur l’interdiction pour Cuba d’utiliser l’US $ pour ses transactions commerciales, ce qui pourrait grandement améliorer les choses.

Le gouvernement tente de relancer l’économie avec la loi MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresa), mais les devises manquent pour les investissements.

Un autre phénomène lié à la libération de l’accès internet est maintenant perceptible – surtout pour les plus jeunes – ils rêvent devant la ‘vitrine américaine’ et sont persuadés que la liberté (telles qu’ils l’entendent) instaurée à Cuba, leur permettra d’accéder à tout ce luxe !

Donc, encore une fois, il y a conflit entre l’Espoir d’une meilleure vie qui serait être supposée donnée par le libéralisme et l’Espérance d’une vie idéale dictée par une constitution socialiste. 🙂