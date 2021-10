La Covid, la bise et Éric Zemmour …, par Jean-Baptiste Auxiètre

Commençons par une maladie qui fait mourir plutôt les vieux, bien qu’en ce moment ce ne soit pas celle-là qui tue le plus car ceux qui sont en réanimation, ce sont les nourrissons à cause de la bronchiolite, au point que les réanimations pédiatriques soient sur le point de déborder.

Nous refaisons la bise… Nous voulons garder « nos valeurs », quitte à ce que les autres en crèvent d’une crève ou d’une autre avec nos habitudes Moyenâgeuses ! « On tiendra bon…(sic) ». Parce que pour ce qui est des vêtements, la majorité de ces gens attachés aux « valeurs » sont habillés à l’américaine : Jeans et T-shirt et pas chemise et pantalon. Comme quoi ce sont les « valeurs » qui les arrangent et souvent les pires qu’ils veulent conserver… Pour autant une grande partie de la population française veut absolument revenir dans le monde d’avant en contradiction avec la réalité économique, physique et biologique.

Cette incapacité à vivre dans le monde actuel est flattée par Éric Zemmour qui propose un retour-arrière à un monde d’avant qui n’existe plus, et cela à un électorat en grande partie bourgeois et souvent rentier, dont les revenus actuels ne dépend pas d’un travail présent mais d’un travail fait il y a 10, 20 ou 30 ans qui leur a certes permis de capitaliser mais qui n’aurait que très peu de valeur à l’heure actuelle.

Qu’adviendra-t-il de la France si on laisse ces vieux, déconnectés des technologies actuelles, orienter la stratégie économique du pays, si ce n’est un naufrage en terme concurrentiel par rapport aux autres pays qui avancent et essayent d’envisager l’avenir et non pas ressasser un âge d’0r perdu depuis longtemps qui serait peut-être les années 1960s où on envoyait nos jeunes se faire tuer en Algérie… Super ?!

Qu’on n’arrive pas en France à se débarrasser de la bise est un indice significatif et même un marqueur de notre incapacité à affronter l’avenir, le symptôme d’un pays en voie rapide de post-développement !