Pourquoi le complotisme ? À cause de la misère, économique et morale

Un article très intéressant dans le Guardian d’aujourd’hui : Why people believe Covid conspiracy theories: could folklore hold the answer? : Pourquoi les gens croient-ils aux théories conspirationnistes de la Covid : le folklore contient-il la réponse ?

Un folkloriste reconnaît dans le complotisme de la Covid la même structure et la même genèse que dans les histoires de sorcières d’autrefois : les gens qui ont peur, et de tas de choses en particulier, parviennent, dans un bel exercice d’intelligence (sic) collective, à connecter l’ensemble de leurs peurs particulières en un seul scénario.

Le remède : faire en sorte que les gens n’aient pas peur pour leur sort et fragmentent leur peur globale en peurs diverses. Avis à ceux qui nous disent : « L’impôt sur les grosses fortunes ? C’est derrière nous ! » : vous encouragez l’apparition de bûchers où on brûlera comme d’habitude, des innocents. Jusqu’au jour où il y aura quelques têtes au bout d’une pique, dont l’une pourrait bien être la vôtre.