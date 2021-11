L’identité des dirigeants du G20 : Voilà ce qui doit nous faire peur, par Manuel

Hier soir, l’édition numérique du monde.fr me proposait la photo de cet article en première page :

En la voyant, ma première pensée a été la suivante : « sérieusement, ça devrait la mobilisation générale et les gars font du tourisme ».



Tous les voyants climatiques sont au rouge cramoisi ou à l’ultra-violet, annonçant à brève échéance un rétrécissement drastique du nombre des individus de notre espèce et les dirigeants du G20 font les touristes au bord de la fontaine de Trevi. Sérieusement !!!

La deuxième pensée qui m’est venue à l’esprit : « qui sont les membres du G20 ? »

En découvrant la liste des pays membres et le nom de leur représentant (Saoud, Bolsonaro, Modi, Drahgi, Michel, Erdogan, Macron etc), je me dis que la probabilité que l’espèce s’en sorte de manière optimale est nulle, i.e. elle n’a pas une chance sur 10^18 d’y arriver, elle en a zéro).

Est-ce que vous imaginez Saoud œuvrer à ce que d’ici à 2030 l’humanité doit sortir des énergies fossiles, les banquiers Macron et Draghi interdire la spéculation et casser la machine à concentrer la richesse, le caporal Bolsonaro battre en retraite devant l’armée des arbres de l’Amazonie, etc. etc.

Plus haut, j’écrivais « de manière optimale » parce qu’il va déjà y avoir des morts par millions en cas de gestion immédiate, générale et adéquate du problème de la survie de l’espèce et par centaines de millions si les dirigeants/élites/puissants/milliardaires continuent à faire du tourisme.

Alors la mort c’est abstrait. Elle l’est encore plus quand on parle de celle de nos enfants ou de nos petits-enfants. Mais dans la situation actuelle, on parle d’une mort anticipée, au doigt mouillé, pour les moins de 60 ans. Et si la mort c’est abstrait, les derniers moments qui la précèdent le sont moins. Mourir, après des mois de misère et de souffrance, de chaud, de soif, de faim, noyé, d’absence de soins, dans une émeute ou une rapine voilà ce qui nous attend et ce qui attend nos enfants ou petits-enfants. Voilà ce qui doit nous faire peur.

Le véritable choix est là : mourir dignement et offrir à nos descendants directs la possibilité de mourir dignement ou pas.