Vie quotidienne : Les opérations non urgentes

Dans ma rubrique « Vie quotidienne », je pose des questions à première vue extrêmement simples mais dont j’ignore la réponse.

La presse :

15 octobre : Les opérations non urgentes sont déprogrammées

17 novembre : Les opérations non urgentes sont reprogrammées

14 décembre : Les opérations non urgentes sont déprogrammées

…

Est-ce la mort dans l’âme que l’on prend ce genre de décisions – parce que la déprogrammation va entraîner des morts en quantité, ou bien est-ce parce que ces opérations non urgentes sont en réalité futiles ?

Vous qui savez ce que sont ces « opérations non urgentes », éclairez-nous !