Ukraine : désescalade ?

Un ami du Blog de PJ (nombreuses publications ici), qui connaît bien ce genre de choses, mais qui a d’autres chats à fouetter en ce moment, me communique l’analyse suivante :

La désescalade se confirme : les Américains ont joué comme des as ! Alors que les Russes n’ont absolument rien obtenu (sinon un affermissement de la résolution d’un certain nombre de leurs adversaires), en répétant inlassablement : « Les Russes envahiront l’Ukraine demain ! Les Russes envahiront l’Ukraine demain ! Les Russes envahiront l’Ukraine demain ! » … ils ont coupé l’herbe sous le pied des Russes, dont l’arme majeure dans la partie de poker était de semer le doute et de maintenir le brouillard.

Je ne sais pas ce que vaut son analyse, mais je ne doute pas qu’il soit un fin spécialiste. Quand il me dit : « Les experts américains en politique russe, c’est une tout autre classe que les experts américains en politique irakienne ou afghane », je suis tout prêt à le croire. D’autant que je suis, comme vous le savez, un grand admirateur de Mme Fiona Hill. Je vous l’ai dit à de nombreuses reprises. Si vous n’êtes pas convaincu, lisez son très remarquable livre There is Nothing for You Here (2021).