Pauvre Ukraine : un témoignage, par François

Pendant près de 20 ans j’ai travaillé avec Tassia, Mindaugas, Nandor, György, Magdolna, Crina… et beaucoup d’autres en Russie, Lituanie, Hongrie, Roumanie. D’accord, mon échantillon n’est pas statistiquement représentatif. Il est constitué de gens éduqués, de privilégiés de grands centres urbains. Mais j’ai voyagé beaucoup dans ces pays et surtout j’ai parlé de longues heures, après les Grand-Messes du business, avec mes collègues, de leur vie, de leurs aspirations et de celles de leurs proches. Tous avaient pour objectif de rester dans leur pays pour construire une vie meilleure que celle d’avant la chute du mur avec une liberté de circulation, la paix et un bien-être équivalent au nôtre. Rien de bien révolutionnaire ! Sur l’évolution politique de leur pays respectif, ils étaient plus réservés, avec une retenue héritée d’un passé proche. En Allemagne de l’est, j’avais constaté la même retenue avant 89 ! Une seule chose est devenue non négociable : l’appartenance à l’Europe, Russie mise à part !



On a du mal à saisir, quand on vit simplement en France ou en Allemagne, la force d’attraction qu’ont nos démocraties européennes, malgré tous leurs défauts !

A terme, ce désir de démocratie est un risque mortel pour toutes les dictatures !

L’information, même si elle est censurée dans les grands médias d’Etat, finit par s’infiltrer dans n’importe quel pays du monde. En Russie les jeunes ne regardent plus la télévision mais s’informent sur internet !

D’ailleurs les émigrés, d’où qu’ils viennent, ne cherchent pas par hasard à venir de préférence en Europe !

Poutine dans ses palais d’or et d’argent a-t-il perçu et compris ces profonds changements sociologiques ? Je ne pense sincèrement pas que les équilibres stratégiques du XXème siècle et la reconquête des frontières de l’Empire Soviétique soient la préoccupation première des populations autochtones. La Russie reste impériale, c’est le succès du dialogue Mélien ! La raison du plus fort l’emporte sur le droit ! Les Occidentaux ont fait de même dans le passé !

L’Eurasisme, idéologie datant des années 1920, qui considère que tous les peuples slaves (et ses voisins) doivent former un même pays perdure sans discontinuer depuis l’époque tsariste. C’est le prolongement du panslavisme qui préoccupait tant Bismarck !

« Les âmes mortes » paru, en 1842, de Nicolas Gogol écrivain russe d’origine ukrainienne, sont les aventures amusantes d’un petit escroc, satire de la médiocrité humaine, ce roman est aussi une critique impitoyable (et involontaire) de la Russie tsariste. Le succès et le scandale sont à nouveau au rendez-vous. Gogol, lui, a déjà fui la Russie, il y écrivait :

« Voilà la frontière !

– tout ce que tu vois de ce côté est à moi. Et même de l’autre côté, toute cette forêt au loin est à moi. Et au-delà de cette forêt tout est à moi… »

Pour Lénine :

« Pour nous, tracer des frontières n’a pas d’importance, ce qui compte c’est de conserver l’union entre tous les travailleurs de toutes les nations pour lutter contre les bourgeoisies de toutes les nations. »

Alexander Prokhanov, prix Nobel de physique en 1964 :

« A la fin des années 90 il fut décidé de renoncer à l’idée mort-née de l’Etat national. »

Ou encore du même auteur :

« Oubliez l’intangibilité des frontières. Pour tout Empire les frontières sont flottantes, on peut et on doit les déplacer. Plus on contrôle d’espace, moins on a de chance de se faire bouffer par les autres. »

La Russie n’a jamais été un état-nation. Il y a des sujets en Russie, pas des citoyens ! C’est à cause de cette ambiguïté, l’absence de nation russe, qu’en 2016 Poutine propose une loi sur la nation russe !

De tous temps, la Russie a été gouvernée par 2 hypostases, 2 couches se substituant l’une à l’autre, visible régulière l’Administration et un Etat intérieur invisible (FSB ex KGB, NKVD, Polit-bureau, mafia et oligarques.) Qui dirige vraiment ? On ne le sait jamais ! Ex Colonel du KGB, Poutine est obsédé par la culture de la méfiance ! L’homme est un loup pour l’homme, pratique bolchevique qui a laissé des traces indélébiles !

L’arrogance méprisante des Occidentaux vis-à-vis des pays de l’est et de la Russie n’arrange rien dans cette confrontation mais ne peut en aucun cas justifier l’agression sur un pays voisin et frère

La guerre en Ukraine est loin d’être terminée !

C’était juste mon avis.