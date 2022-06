Les Gilets verts ? Ils sont prêts…

Courrier reçu :

Roulez à l’électrique, triez vos déchets, mettez un pull et chauffez à 19°, marchez pour le climat !

– Les Jeux olympiques d’hiver se sont déroulés à Pékin sur de la neige artificielle.

– En France, des stations de ski éclairent des pistes jusqu’à minuit pour que « les lève-tard » puissent skier en nocturne.

– La Lufthansa effectue 8.000 vols « à vide » pour garder ses slots.

– La plupart des grands matchs de foot se déroulent en soirée sous les spots de méga projecteurs qui consomment à tout va !

– Les 8 nouveaux et gigantesques stades de foot appelés à recevoir la Coupe du monde au Qatar sont climatisés (dans un désert !).

– Des centaines de camions circulent pour nous amener des fruits et légumes d’Espagne alors que des produits français vont à la poubelle ou sont écrasés par des bulldozers

– Le plus grand paquebot du monde : Wonder of the seas va promener 7000 passagers, 2300 membres d’équipage et tourner en rond sur les mers.

– Les milliardaires s’offrent des voyages dans l’espace à des conditions “astronomiques”,…

– Et… pendant ce temps, « PAR SOUCI D’ÉCOLOGIE » on va interdire de rouler avec une voiture diesel un peu ancienne à des gens qui n’ont pas les moyens de changer de voiture et qui doivent s’en servir pour aller travailler…