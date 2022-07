Affaire Coquerel ou pseudo-affaire Coquerel ?, par Anton Klimm

Achtung ! Faire des avances à une femme constitue un comportement déplacé supposant de mauvaises intentions !

Le degré de pudibonderie est tel aujourd’hui que souhaiter avoir un rapport sexuel est considéré en tant que tel comme une intention mauvaise.

Le consentement en vue d’un rapport sexuel, voire même en vue d’une simple relation amicale, devrait désormais être obtenu sans avoir ni été demandé, ni avoir fait l’objet d’avances ! Les conditions du miracle du consentement peuvent-elles encore être réunies ?

Sans mentionner même l’objectif surréaliste de danser avec une femme sans jamais la toucher !

Scoop : Oui, quand on drague – même non-« lourdement » – l’intention implicite est d’obtenir un rapport sexuel, voire une relation prolongée ! Eh oui : toute avance peut donc être considéré comme … libidineuse !

Comble des combles : La France Insoumise a créé un comité jugeant des dérives sexistes et sexuelles constitué … seulement de femmes *, laissant entendre que les relations hommes-femmes ou autres seraient désormais du seul ressort des femmes. Nous souhaitons bonne chance à M. Éric Coquerel dans un tel contexte !

* Comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles

