Admettez-le, ça n’allait pas de soi !

« Qu’est-ce qui justifie que dans un pays où la moitié de la population – allez, disons 30 à 40% de la population – vont crier au coup d’État et à la tyrannie si le Ministère de la Justice vient perquisitionner chez un ancien Président ? Il faut qu’il y ait des allégations sérieuses. […] Moi, je m’en tiens à cette notion de « Sécurité Nationale » : […] on se préoccupe peut-être aux États-Unis du risque d’une guerre nucléaire. […] Il me semble que les autorités ne prendront pas un risque de déclencher involontairement une guerre civile s’il n’y avait pas un enjeu absolument tout à fait considérable. »