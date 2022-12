La publication hier des déclarations d’impôt de Donald Trump depuis 2015 est venue confirmer par des chiffres la thèse que l’on entendait défendre depuis plusieurs années par Ivana, la première épouse de 1977 à 1992, par Mary Trump, la nièce, fille du frère Fred Jr. qui s’estime avoir été lésée dans le partage des biens du patriarche Fred Sr. et par Tony Schwartz, prête-plume du best-seller The Art of the Deal « par Donald Trump » (1987), que la candidature de Donald Trump à la primaire du Parti républicain en 2015 en vue de la course à la présidence de 2016, était une opération publicitaire (visant à renflouer un homme d’affaire au bord du gouffre), ayant mal tourné (quand il avait été élu à la Maison-Blanche).

Pertes en effet de 32 millions de dollars en 2015 et 2016, dans l’immobilier, mais surtout dans les casinos, quand des hommes de paille mandatés par son père tentaient d’endiguer l’hémorragie en venant y acheter des jetons pour des millions de dollars.

L’opération ne sera pas entièrement négative puisque Trump sortira du rouge en 2018 (24 millions de dollars de revenus) et en 2019 (4 millions), avant de replonger en 2020 (-5 millions). On se souvient de la recette : organisation de rencontres internationales sur ses terrains de golf, et facturation de sa protection personnelle par les services secrets à 1.000 $ la nuit par tête de pipe.

On s’étonnera moins du coup que l’essentiel du montant des appels à aider l’ex-Président à prouver qu’il avait été privé d’un second mandat en 2020 seulement par la fraude (« The Big Steal »), se soit retrouvé dans sa propre escarcelle.

Connaissant le profil de sa base, il est probable que la nouvelle qu’il n’a jamais été qu’un homme d’affaire calamiteux sauvé de justesse en de multiples occasions par un paternel volant au secours de son fiston, ternira davantage sa réputation que les preuves récemment accumulées qu’il fraude le fisc et les banques, cherche à truquer et à saborder les élections (« The Big Lie »), fait probablement commerce de documents « secret défense », propose de révoquer le Constitution, ou est le généralissime d’un coup d’état foireux toujours en cours.